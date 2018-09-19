Будапештский меморандум Украине не поможет: у Путина назвали единственный способ, как закончить войну

Единственный способ закончить войну на Донбассе – это выполнением Минских соглашений, а Будапештский меморандум не поможет урегулировать ситуацию на востоке Украины. Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

На вопрос, согласится ли Кремль вернуться к обсуждению вопроса о восстановлении территориальной целостности Украины в рамках Будапештского меморандума, спикер Кремля объяснил, что урегулирование ситуации на Донбассе зависит от другого документа.

"Урегулирование на юго-востоке Украины может свершиться только в результате имплементации Минских договоренностей. Все страны сходятся во мнении относительно безальтернативности этого документа и ориентируются на то, что этот документ должен быть выполнен", – сказал Песков.

Он также добавил, что вопрос относительно деоккупации Крыма для России закрыт.

Говоря о выполнении "Минска" Песков должен был бы вспомнить о невыполнении Россией своих обязательств. Так, ранее президент Украины Петр Порошенко напомнил Путину об обязательствах по Донбассу. Он заявлял, что России предстоит еще выполнить ряд условий по Минским договоренностям, чтобы продвинуться вперед в урегулировании конфликта и перейти к выборам на оккупированных территориях.

Отметим, что страны-гаранты по Будапештскому меморандуму не защитили Украину от российской агрессии, а сама Россия грубо нарушила договоренности. Тем не менее, экс-глава СБУ и Министерства обороны, бывший секретарь СНБО Евгений Марчук четко разъяснил, почему США не защищают Украину от России. По его словам, согласно документу, ни к американцам, ни к другим странам-гарантам не может быть претензий.

Конфликт на востоке Украины начался после вторжения в апреле 2014 года российских войск на украинскую землю через границу в части Донецкой и Луганской областей. Это случилось после того, как в марте был незаконно аннексирован Россией Крым. В связи с тем, что Россия всячески отрицает свое отношение к конфликту, войны выглядит как не оглашенная. В то же время мировое сообщество в лице Евросоюза, Соединенных Штатов и многих других стран осуждают агрессивные действия РФ и не признают аннексию Крыма. Россия регулярно вооружает местных боевиков, передает им технику, а также направляет на восток Украины своих военных.

Согласно мониторинговой миссии ООН по правам человека, за период с 14 апреля 2014 до 15 мая 2018 года на Донбассе погибли, по меньшей мере, 2725 гражданских лиц: 1568 мужчин, 961 женщина, 93 мальчика, 47 девочек.