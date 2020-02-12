Будет ли новая встреча Зеленского с Путиным: Ермак дал ответ

Пока еще даже судьба «нормандской встречи» не определена, не то что между президентами

Фото: Ian Langsdon/Pool via REUTERS

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Глава Офиса президента Андрей Ермак не исключил, что еще до "нормандской встречи" в Берлине (планировалась в апреле) глава государства Владимир Зеленский и российский лидер Владимир Путин могут встретиться. Об этом он сказал на брифинге.

По его словам, вероятность встречи будет зависеть от обстоятельств, хотя на данный момент никаких договоренностей нет.

"Что касается встречи с (президентом РФ – ред.) Владимиром Путиным, это решение будет принимать президент (Украины Владимир Зеленский –ред.). Если он будет видеть, что эта встреча необходима и может стать шагом к получению действительных результатов от переговоров в "нормандском формате", мы это не исключаем. Пока никаких договоренностей и разговоров на эту тему не было", – сказал Ермак.

Как мы уже писали, Владимир Зеленский указал на важный момент встречи с Путиным. Он убежден, что после первого их рандеву российский лидер понял, что от него хочет украинский народ.

Напомним, в декабре 2019-го Зеленский и Путин впервые встретились – это произошло на саммите "Нормандской четверки" в Париже. На тех переговорах на уступки не пошел ни один президент, хоть и удалось вернуть пленных. И теперь, за два месяца до следующей такой встречи в Берлине, мы слышим очередные "хотелки" Москвы – бессрочный особый статус Донбасса и его закрепление в Конституции. Сайт "Сегодня" выяснил, какой пакет документов по Донбассу готовит Офис президента. Подробней читайте в материале "Выборы на Донбассе и амнистия: с чем Зеленский поедет на вторую встречу с Путиным".

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