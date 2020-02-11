"Он меня понял": Зеленский указал на важный момент встречи с Путиным

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Президент Владимир Зеленский во время прямого диалога с российским лидером Владимиром Путиным увидел понимание, чего Украина хочет от России.

Он уверен, что хозяин Кремля понимает – войну нужно заканчивать.

"Я уверен, что он меня понял, очень прозрачно понял. Кажется, что, если такой контакт, глаза в глаза, ты сразу понимаешь, кто перед тобой, что за человек. Несмотря на все данные разведки. Мне кажется, что он меня понял. И он понимает, что надо закончить эту войну", – сказал Зеленский.

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Глава государства не верит, что Россия откажется от своей захватнической и агрессивной политики, и уверен, что намерения захватить Украину станут большой ошибкой для Кремля.

"Но самое страшное, что может быть для России – это распад ее в том виде, в котором она сейчас существует. Эскалация и захват такой большой страны, как Украина – это, я уверен, единственный реально опасный шаг для России, который может привести к внутреннему жесткому конфликту в России. Это мои мысли, я не говорю, что я на 100% прав, но мне кажется, что именно это и может их остановить", – подчеркнул президент Украины.

Напомним", в декабре 2019-го Зеленский и Путин впервые встретились – это произошло на саммите "Нормандской четверки" в Париже. На тех переговорах на уступки не пошел ни один президент, хоть и удалось вернуть пленных. И теперь, за два месяца до следующей такой встречи в Берлине, мы слышим очередные "хотелки" Москвы – бессрочный особый статус Донбасса и его закрепление в Конституции. Сайт "Сегодня" выяснил, какой пакет документов по Донбассу готовит Офис президента. Подробней читайте в материале "Выборы на Донбассе и амнистия: с чем Зеленский поедет на вторую встречу с Путиным".

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