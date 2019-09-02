Будет только одно заседание: Разумков озвучил планы Рады

На повестке дня среди прочего будет стоять важный законопроект, и спикер парламента рассчитывает на голоса

/ Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Верховная Рада на этой неделе проведет только одно пленарное заседание – 3 сентября – и планирует рассмотреть законопроект № 7203 об отмене депутатской неприкосновенности. Об этом заявил на Согласительном совете лидеров фракций спикер парламента Дмитрий Разумков.

Он напомнил, что 29 августа законопроект поддержали 363 нардепа, поэтому завтра рассчитывает не менее, чем на 300 голосов для принятия документа в целом.

"И я очень надеюсь, что мы будем оставаться последовательными в своих позициях, последовательными в своих обещаниях, которые мы давали своим избирателям – почти все политические силы и депутаты, которые сегодня в Верховной Раде девятого созыва обещали это сделать. И я надеюсь, что, наконец, эти принципы и эти ожидания у наших избирателей мы сможем оправдать", – сказал Разумков.

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Спикер Рады отметил, что депутаты в пленарном режиме будут работать только во вторник, остальные дни – в комитетах. Завтра планируется рассмотрение повестки дня сессии.

Кроме того, в связи с избранием Тимофея Милованова министром развития экономики, торговли и сельского хозяйства, нужно будет рассмотреть вопрос о его увольнении с ранее занимаемой должности – члена Совета Национального банка Украины.

Как сообщали новости "Сегодня", 29 августа состоялось первое заседание парламента нового созыва. Первый день оказался кардинально не похож на старты парламентов предыдущих созывов. Казалось, партия власти задалась целью как можно ярче продемонстрировать всем, что они – совсем не такие, как их предшественники. И у них это получилось. Читайте подробней, как отработала первый день Верховная Рада.

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