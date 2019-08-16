Чемпион по баскетболу, тренер и совладелец инвестиционной компании: что нужно знать об Айварасе Абромавичусе

Фото: facebook.com/aivaras.abromavicius

В активе литовского экономиста Айвараса Абромавичуса, получившего в 2014 году украинское гражданство, – работа в литовских, эстонских банках. Он является совладельцем и управляющим шведской инвестиционной компании East Capital. На посту министра экономики Украины внедрил систему закупок ProZorro , резко сократившую на первых порах коррупцию в системе госзакупок.

Айварас Абромавичус – одна из вероятных кандидатур на должность премьер-министра. Но при этом, как признавался сам Абромявичус в интервью одному из украинских телеканалов: "У меня никогда не было желания работать в АП, это во-первых. И во-вторых - в парламенте, Верховной Раде". По его мнению, куда более эффективной будет его работа в правительстве.

Родился 21 января 1976 года в Вильнюсе. В 1988 году стал чемпионом СССР по баскетболу в составе детской сборной Литвы.

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В 1993 году переехал в Эстонию для поступления в международный университет "Конкордия". Первый год обучения оплатил Фонд Сороса. В последующем учился бесплатно, так как тренировал женскую и мужскую баскетбольную команду университета.

В 1996 году стал сотрудником Hansabank (дочерняя структура Swedbank), в 1998 году стал директором департамента ценных бумаг этого банка. В 2002 году начал работать управляющим в East Capital. В 2005 году переехал в Москву, а в 2008-м – в Киев, где последовательно возглавлял московский и киевский офисы компании East Capital.

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2 декабря 2014 года был назначен на пост министра экономики Украины.

12 июня 2019 года президент Владимир Зеленский назначил Абромавичуса членом наблюдательного совета госконцерна "Укроборонпром".

Жена Екатерина Рыбаченко — украинка из Донецка, генеральный директор ООО "Племенной завод "Агро-Регион" (инвестиционный объект East Capital). Трое детей.

Айварас свободно владеет английским, русским, литовским языками, хорошо говорит на эстонском языке. На украинском языке не говорит, но понимает.

Увлекается современным искусством: в личной коллекции более 100 картин.

Все подробности в спецтеме Назначения во власти

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