Сделать стартовой
26,3
29,77
УКР
Главная Больше  Новости политики

Зеленский назначил Абромавичуса членом набсовета "Укроборонпрома"

12 июня, 12:55

Ранее советник Зеленского заявлял, что в набсовете должны быть люди из разных специальностей, а не только военные

Айварас Абромавичус. Фото: me.gov.ua
Айварас Абромавичус. Фото: me.gov.ua.

Пока в Украине пытаются реформировать "Укроборонпром", президент Украины Владимир Зеленский назначил своего советника Айвараса Абромавичуса членом наблюдательного совета госконцерна. Глава государства подписал соответствующий указ №402.

Так, указом частично вносится изменение в статью 1 указа президента Украины от 17 марта 2014 № 309 "О членах наблюдательного совета "Укроборонпрома".

"В соответствии со статьей 5 закона Украины "Об особенностях управления объектами государственной собственности в оборонно-промышленном комплексе" постановляю назначить Абромавичуса Айвараса членом наблюдательного совета государственного концерна "Укроборонпром" (по согласованию)", – говорится в указе.

Читайте также

Также отмечается, что истекли полномочия членов наблюдательного совета Я.Скалько и И.Черкасского.

Как сообщали новости "Сегодня", советник Зеленского Абромавичус в своем заявлении о будущем "Укроборонпрома" отмечал, что не нужно ликвидировать госконцерн, а вместо этого нужно заменить менеджмент в нем. По его словам, в наблюдательном совете должны быть люди разных специальностей, а не только военные.

Напомним, до февраля 2016 года Абромавичус был министр экономического развития и торговли Украины, но сам подал в отставку. После этого экс-министр нашел новую работу в Украине.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег указ, Зеленский, набсовет, Укроборонпром, Абромавичус

Вы сейчас просматриваете новость " Зеленский назначил Абромавичуса членом набсовета "Укроборонпрома"". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Зеленский готовит наказание депутатам за "кнопкодавство"

Сегодня, 12:34

Нардепы уже семь лет пользуются в сессионном зале несертифицированной системой для голосования, отметил Стефанчук

Стефанчук сравнил Зеленского с "шахматным королем" и озвучил план "100 дней"

Сегодня, 11:32

Стефанчук отметил, что каждый день приносит сюрпризы, поэтому приходится вносить коррективы

Стала известна причина, почему Зеленский увольняет Луценко

Сегодня, 10:15

Глава государства усомнился в компетентности нынешнего генерального прокурора и законности его назначения в ГПУ

Увольнение Луценко и назначение Пристайко: представления Зеленского уже в Раде

Вчера, 17:43

Климкина пытаются уволить второй раз, а генпрокурору предстоит первый раз пройти эту процедуру

ASUS готовит к выпуску двойной слайдер в стиле легендарной Nokia

Что лечит калина в организме человека

Смерть на дне чашки или как нас убивают электрочайники?

Больные раком мозга рассказали о первых симптомах заболевания

Та самая девушка из финала ЛЧ дала интервью

Израильские ученые утверждают, что нашли лекарство от рака

Когда у человека наступает старость

Вот как выглядит новая девушка Луиза Адриану. Фото

12 животных, которые хранят верность партнеру всю жизнь

Под Рогачевом белорусского певца убило током от микрофона

Самая красивая девочка на Земле выросла. Присядьте, вот кем стала

Распродажа в городе : квадрокоптеры и дроны со скидкой

Все против всех: кто "на баррикадах" в Молдове и какова роль России

Сегодня, 07:37

Лидеры парламентских выборов оказались антагонистами во всем

Конституционный бой: как прошло заседание по делу о роспуске Верховной Рады

Сегодня, 07:22

Суд часто уходил на перерыв и пережил ложное минирование. Решения ждут к 29 июня

Прапорщик нам не нужен: все за и против введения новой системы званий ВСУ

Вчера, 07:36

Как украинскую армию изменит введение института сержантов по образцу НАТО

Родители украинских школьников бунтуют против школьной формы

10 июня, 07:00

Психологи утверждают, что она дисциплинирует, но неуместна в НУШ

Совместимость групп крови при зачатии ребенка

Назван смертельно опасный продукт, его мы употребляем каждый день

Врачи назвали фрукт, который нормализует работу поджелудочной
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь