Зеленский назначил Абромавичуса членом набсовета "Укроборонпрома"
Ранее советник Зеленского заявлял, что в набсовете должны быть люди из разных специальностей, а не только военные
Пока в Украине пытаются реформировать "Укроборонпром", президент Украины Владимир Зеленский назначил своего советника Айвараса Абромавичуса членом наблюдательного совета госконцерна. Глава государства подписал соответствующий указ №402.
Так, указом частично вносится изменение в статью 1 указа президента Украины от 17 марта 2014 № 309 "О членах наблюдательного совета "Укроборонпрома".
"В соответствии со статьей 5 закона Украины "Об особенностях управления объектами государственной собственности в оборонно-промышленном комплексе" постановляю назначить Абромавичуса Айвараса членом наблюдательного совета государственного концерна "Укроборонпром" (по согласованию)", – говорится в указе.
Также отмечается, что истекли полномочия членов наблюдательного совета Я.Скалько и И.Черкасского.
Как сообщали новости "Сегодня", советник Зеленского Абромавичус в своем заявлении о будущем "Укроборонпрома" отмечал, что не нужно ликвидировать госконцерн, а вместо этого нужно заменить менеджмент в нем. По его словам, в наблюдательном совете должны быть люди разных специальностей, а не только военные.
Напомним, до февраля 2016 года Абромавичус был министр экономического развития и торговли Украины, но сам подал в отставку. После этого экс-министр нашел новую работу в Украине.
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