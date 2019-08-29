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Появились яркие фото из буфета новой Рады: семга, кебаб и бутерброды с икрой

29 августа, 15:00

Бутерброды с красной икрой стоят 55 грн, а люля-кебаб - 80,45 грн

В Верховной Раде народным депутатам, которые проголодались, предоставили широкий выбор изысканных блюд – в буфете они могут пообедать бутербродами с лососевой икрой, люля-кебабом или филе красной рыбы.

При этом цены на каждое блюдо, по сравнению с буфетом для депутатов прошлого созыва, немного выросли, сообщает "112 Украина".

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Так, бутерброды с лососевой икрой стоят 55 гривен, а филе семги – 174 грн 42 коп. За борщ депутатам придется заплатить 45 грн 67 коп., блины из кабачков, с адыгейским сыром и сметаной – 47 грн 96 коп.

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Филе хека предлагают за 73 грн 86 коп., корейка запеченная с шампиньонами стоит 83 грн 06 коп., бифштекс с кабачками-гриль – 74 грн 86 коп., язык вареный – 75 грн 03 коп, а люля-кебаб обойдется народным избранникам в 80 грн 45 коп.

Напомним, что открытие новой Рады не обошлось без скандала: нардеп-самовыдвиженец Сергей Рудык не смог зарегистрироваться на сессии, поскольку ему не выдали карточку для голосования и удостоверение народного депутата Украины. Для выяснения ситуации Рудык вызвал полицию.

Более подробно обо всех событиях, связанных с первым заседанием новой Верховной Рады вы можете узнать в статье на нашем сайте.

Все подробности в спецтеме Новая Верховная Рада: первое заседание

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