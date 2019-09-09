"Был равный разговор": у Зеленского рассказали, как проходили переговоры с Путиным

Без конструктивного диалога между президентами не удалось бы договориться об обмене пленными, отметил Ермак

/ Фото: Сегодня

Телефонный разговор президента Украины Владимира Зеленского и российского лидера Владимира Путина накануне обмена пленными проходил на равных.

Об этом рассказал в интервью "Украинской правде" помощник главы украинского государства Андрей Ермак.

"За тот срок, который я вижу, а я бываю на многих переговорах, позиция нашего президента, отношение к нему, его умение вести переговоры, не предусматривает, чтобы кто-то с ним вел себя невежливо. Это был равный разговор двух президентов", – сказал он.

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Также он заверил, что общение по телефону проходило спокойно без повышенных тонов.

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"Я думаю, что если бы не было конструктивного диалога между президентами, не произошло бы освобождение (удерживаемых лиц – ред.)", – добавил помощник президента.

Как сообщали новости "Сегодня", 7 сентября между Украиной и Россией состоялся долгожданный обмен удерживаемых лиц. В аэропорт "Борисполь" из Москвы прилетели 35 украинцев – военнопленные моряки и политзаключенные. Самолеты с россиянами и украинцами практически одновременно приземлились в аэропортах "Внуково" (Москва) и "Борисполь". Встречать украинских узников Кремля пришли президент Украины Владимир Зеленский, глава Офиса президента Андрей Богдан, генеральный прокурор Руслан Рябошапка, глава МВД Арсен Аваков. Однако на первый план вышли именно родственники освобожденных. Глава государства первым встречал их у трапа самолета. Читайте все подробности с фото и видео обмена пленными.

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