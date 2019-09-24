Бывшего депутата Рады заподозрили в уголовном нарушении

Государственное бюро расследований сообщило о подозрении народному депутату Украины VIII созыва Максиму Микитасю, который пару месяце назад ворвался в помещение поселкового совета в с. Любеч Репкинского района Черниговской области во время сессии и нанес председателю совета телесные повреждения.
Об этом на своей странице в Telegram сообщил глава ГБР Роман Труба.
"Помните историю, как в июле этого года народный избранник ворвался на заседание поселкового совета на Черниговщине. Тогда ГБР зарегистрировало производство по факту хулиганских действий. Сегодня бывшему депутату сообщили о подозрении", – пишет он.
Он отметил, что Микитася подозревают в хулиганстве (статья 296 Уголовного кодекса Украины).
"Еще один хороший пример, иллюстрирующий очень простую, но почему-то не всем понятную истину – от ответственности не уйти, даже если очень хочется", – резюмирует Труба.
Напомним, накануне Госбюро расследований начало уголовное производство в отношении экс-спикера Верховной Рады Андрея Парубия. Его подозревают в создании и координации "общественных вооруженных группировок с целью совершения массовых беспорядков" в мае 2014 года в Одессе.
Кроме того, ГБР продолжает допрашивать пятого президента Украины Петра Порошенко, которого вызвали в качестве свидетеля по делу об отмене им одного из решений местной власти Николаевской области.
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