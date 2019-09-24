Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,33
26,72

Бывшего депутата Рады заподозрили в уголовном нарушении

24 сентября, 18:58

Экс-нардепа Максима Микитася подозревают в хулиганстве

Максим Микитась. Фото: страница Максима Микитася в Facebook

Максим Микитась. Фото: страница Максима Микитася в Facebook

Государственное бюро расследований сообщило о подозрении народному депутату Украины VIII созыва Максиму Микитасю, который пару месяце назад ворвался в помещение поселкового совета в с. Любеч Репкинского района Черниговской области во время сессии и нанес председателю совета телесные повреждения.

Об этом на своей странице в Telegram сообщил глава ГБР Роман Труба.

"Помните историю, как в июле этого года народный избранник ворвался на заседание поселкового совета на Черниговщине. Тогда ГБР зарегистрировало производство по факту хулиганских действий. Сегодня бывшему депутату сообщили о подозрении", – пишет он.

Реклама

Он отметил, что Микитася подозревают в хулиганстве (статья 296 Уголовного кодекса Украины).

В тренде
Глава Нацполиции Сергей Князев подал в отставку (дополнено)

"Еще один хороший пример, иллюстрирующий очень простую, но почему-то не всем понятную истину – от ответственности не уйти, даже если очень хочется", – резюмирует Труба.

Напомним, накануне Госбюро расследований начало уголовное производство в отношении экс-спикера Верховной Рады Андрея Парубия. Его подозревают в создании и координации "общественных вооруженных группировок с целью совершения массовых беспорядков" в мае 2014 года в Одессе.

Кроме того, ГБР продолжает допрашивать пятого президента Украины Петра Порошенко, которого вызвали в качестве свидетеля по делу об отмене им одного из решений местной власти Николаевской области.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

хулиганство нардеп Микитась Максим ГБР

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Визит президента Зеленского в США и встреча с Трампом: все подробности
Визит президента Зеленского в США и встреча с Трампом: все подробностиПолитика
Никакой федерализации: у Зеленского озвучили четкую позицию по Донбассу
Никакой федерализации: у Зеленского озвучили четкую позицию по ДонбассуПолитика
СМИ объяснили, почему Трамп давал указание заморозить военную помощь Украине
СМИ объяснили, почему Трамп давал указание заморозить военную помощь УкраинеСША
Пристайко назвал два условия для встречи
Пристайко назвал два условия для встречи "Нормандской четверки"Политика
Что привезет Зеленский из США и ООН: планы и надежды
Что привезет Зеленский из США и ООН: планы и надеждыПолитика
Чего США хотят от Украины и Зеленского: Трамп дал ответ
Чего США хотят от Украины и Зеленского: Трамп дал ответПолитика

Новости партнеров

Loading...