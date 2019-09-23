ГБР открыло уголовное производство против Парубия

Экс-спикера Рады подозревают в причастности к пожару в одесском Доме профсоюзов в 2014 году

/ Фото: Сегодня

Государственное бюро расследований Украины, которое продолжает допрашивать экс-президента Петра Порошенко, начало уголовное производство в отношении бывшего спикера Верховной Рады Андрея Парубия.

На своей странице в Facebook экс-председатель парламента опубликовал уведомление ГБР, в котором говорится о начале досудебного расследования по факту создания и координации им "общественных вооруженных группировок с целью совершения массовых беспорядков" в мае 2014 года в Одессе.

Фото: страница Андрея Парубия в Facebook

Речь идет о трагедии пятилетней давности: в результате начавшегося пожара в местном Доме профсоюзов погибли около полусотни человек и еще десятки пострадали.

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Согласно опубликованному документу, ГБР требует от Парубия предоставить все материалы отчета Временной следственной комиссии Верховной Рады по вопросам расследования гибели граждан в Одессе, Мариуполе и других городах Донецкой и Луганской области начиная от 2 сентября 2014 года, а также ведомости касательно народных депутатов Украины, которые входили в состав этой комиссии.

"Касательно всего этого зазеркального абсурда, должен сказать следующее: как и на Майдане, как и в АТО, как и при защите наших южных областей, останавливая "русскую весну", я делал все возможное для защиты Украины. Как и всю свою жизнь, как и все эти годы войны", – пишет Андрей Парубий у себя в Facebook.

Напомним, в мае этого года, спустя пять лет после трагических событий, замглавы МВД Украины Сергей Яровой сообщил о первом осужденном по делу о пожаре в одесском Доме профсоюзов.

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