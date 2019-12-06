Президент пообещал не предать интересов Украины на саммите в Париже

Президент поблагодарил за поддержку и уверил, что не предаст интересов Украины

Бывшие студенты и организаторы Евромайдана пообщались с президентом Украины Владимиром Зеленским о саммите в "нормандском формате" в Париже 9 декабря.

Об этом сообщает сайт главы государства.

Они связали на запястье Зеленский ленту в национальных цветах — такую, как носили участники Евромайдана.

Присутствующие призвали президента на встрече в Париже не соглашаться на выборы в Донбассе под дулами автоматов и отметили, что хотят вернуть оккупированные территории, но не ценой уступок государственному суверенитету. Они заверили, что и сейчас готовы стоять за свою страну и ее интересы.

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"Свобода и достоинство важнее не только за имидж, а даже за жизнь. И наши ребята на фронте это показали", – сказали молодые активисты.

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Президент поблагодарил за поддержку и заверил, что не предаст интересов Украины.

Напомним, 9 декабря в Париже состоится саммит в "нормандском формате". Франция и Германия хотят скорейшего урегулирования и не сильно вникают в тонкости переговоров; Москва хочет как минимум протолкнуть особый статус Донбасса на своих условиях и заставить Киев вести переговоры с боевиками; Украина же не намерена идти на невыгодные уступки и рассчитывает на полное прекращение огня на фронте и очередной обмен пленными. Президент Владимир Зеленский уже озвучил свои приоритеты накануне встречи.

Тем временем в Украине ходят противоречивые разговоры относительно будущей встречи лидеров Германии, Франции, Украины и России: представители власти заявляют о намерении как можно скорее разрешить проблему Донбасса и вернуть туда мир, а их оппоненты называют возможные договоренности о Донбассе капитуляцией и уверены, что выиграет от них именно Москва, а не Украина. Подробнее о будущих переговорах Нормандской четверки читайте в материале: Не попасть в "нормандскую" ловушку: с чем Зеленский едет на встречу с Путиным в Париж.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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