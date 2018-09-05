Бывший еврокомиссар объяснил, почему Украину не принимают в ЕС

Сегодня, 11:05

ЕС невыгодно признавать свою зависимость от России. Задача Украины, в свою очередь, объяснить, что мы можем быть более выгодными, чем Россия

Фото: из открытых источников
Фото: из открытых источников

Дальнейшее расширение Европейского Союза крайне непопулярная идея среди европейцев, которые недовольны предыдущими волнами расширения ЕС в 2004 и в 2007 годах. Именно поэтому ЕС не обещает Украине, Грузии и Молдове перспективу членства. Об этом в ходе 28-го Экономического форума в польской Крынице-Здруй заявил еврокомиссар по вопросам расширения в 1999-2004 гг. Гюнтер Ферхойген.

"Когда я встречался с Кучмой (вторым президентом Украины Леонидом Кучмой. – Авт.), многие европейские лидеры (если я их назову, вы удивитесь) потом звонили мне и говорили: не обещай им ничего. Тогда я сказал Кучме, что лучшее, что я могу предложить, это политика соседства, план действий… Но следующим шагом должно быть Соглашение об ассоциации, за которым логично следует вступление (в ЕС. – Авт.)", – сказал Гюнтер Ферхойген.

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Но, по его словам, всем хорошо известно, что Евросоюз отвергает членство Украины, Грузии и Молдовы.

"Дальнейшее расширение ЕС очень непопулярная идея среди европейских граждан, и причина в том, что успех расширения в 2004 и 2007 годов не одобряется в ЕС. Если вы европейский лидер и хотите у себя дома выиграть выборы, вы не можете сказать, что вы выступаете за дальнейшее расширение – вы потеряете своих избирателей", – подытожил бывший еврокомиссар.

В то же время, директор Института мировой политики Евгений Магда считает, что представители Старой Европы, еще начиная с объединения угля и стали, а потом европейского экономического сообщества, настолько отточили этот "эзопов" язык, что уже готовы сманеврировать вокруг любого решения.

"Евроинтеграция Украины – это огромнейший вызов для Европы, которая еще не полностью переварила Хорватию, Болгарию, Румынию. Сейчас есть вектор (интеграции. – Авт.) Западных Балкан. Почему? Там относительно небольшие страны, они не создают какого-то миграционного кризиса. Украина одна из самых больших по площади стран в Европе, плюс 40 млн населения – это огромнейший вызов. Когда в ЕС поймут, что Украина – это фактор усиления – экономического, военного, если говорить о перспективах какого-то оборонного союза, что это новый рынок сбыта и новые возможности для инвестирования…", – сказал сайту "Сегодня" Евгений Магда.

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По его словам, здесь нужно четко понять, что Евросоюз нам ничем не обязан. Но в то же время, ЕС невыгодно признавать свою зависимость от России.

"Россия предлагает экономические преимущества, преференции – она в этом набила руку еще во времена Советского Союза. Наша задача – объяснить, что мы можем быть более выгодными, чем Россия", – подытожил эксперт.

Напомним, экономическую часть соглашения Украина подписала еще 27 июня 2014 года. Однако долгое время документ оставался не ратифицированным. А в апреле прошлого года в Нидерландах состоялся консультативный референдум, на котором больше 60% голосовавших выступили против утверждения Соглашения.

К концу 2016 года был разработан компромиссный документ, в котором содержались дополнительные условия для ратификации документа Нидерландами. В частности, Соглашение не должно было предусматривать автоматического членства Украины в ЕС, предоставления нам гарантий безопасности, права на участие в оборонных союзах и права на трудоустройство украинцев в Европе. В итоге 11 июля 2017 года ЕС окончательно ратифицировал Соглашение, которое вступило в силу с 1 сентября того же года.

После того как документ начал действовать, появилась реакция Евросоюза. Европейские политики и высокие чиновники рассказали, что они думают о новом витке сотрудничества с Украиной.
Грузия, брюссель, Молдова, Евросоюз, членство, Балканы , соглашение об ассоциации

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Автор:

Зеленюк Кристина

Источник:

"Сегодня"

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