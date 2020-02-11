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Бывший нардеп Онищенко попросил убежища в Германии

11 февраля, 19:19

Экс-депутат опасается экстрадиции в Украину и готов уехать в РФ

/ Фото: Сегодня

Бывший народный депутат Александр Онищенко, который был объявлен в розыск по "газовому" делу, запросил политического убежища в Германии, опасаясь экстрадиции в Украину.

Как заявил адвокат экс-депутата Инго Миноджио, "в Украине существует опасность для жизни и здоровья моего подзащитного", сообщает Deutsche Welle.

Также юрист обратил внимание на "катастрофические условия содержания в следственных изоляторах в Украине" и наличие у его подзащитного влиятельных врагов среди украинских политиков.

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"Если Германия не предоставит ему убежища, а запрос Киева на экстрадицию будет отклонен как политически мотивированный, Онищенко готов выехать в Россию... У Александра Онищенко есть российский паспорт, а вида на жительство в Германии у него нет. Поэтому мы сообщим суду, что, в случае невыдачи Украине, ему есть куда ехать – в Россию", – заявил адвокат.

Как уже сообщалось, НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура разоблачили организованную преступную группировку, которая с помощью соглашений с ПАО "Укргаздобыча" причинила ущерб государству в размере более 3 млрд грн: 1,6 млрд были получены от перепродажи газа посредниками и выведены через фиктивные предприятия, а 1,3 млрд – неоплаченная сумма ренты за пользование недрами.

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Организатором коррупционной схемы, по мнению НАБУ, является Александр Онищенко, в отношении которого в феврале этого года САП направила обвинительный акт в суд. В целом следствие установило причастность к "газовой схеме" 29 человек.

Сам экс-нардеп все обвинения в свой адрес отрицает. Он считает, что против него развернута очередная кампания, чтобы забрать его бизнес.

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