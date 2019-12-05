Когда Онищенко могут выдать Украине: в САП очертили возможные сроки

Беглый политик на днях был задержан в Германии и теперь решается вопрос экстрадиции

/ Фото: Сегодня

Задержанного в Германии беглого экс-нардепа Александра Онищенко могут экстрадировать в Украину через один-два месяца, но, возможно и быстрее. Об этом сказал в эфире Hromadske начальник отдела Специализированный антикоррупционной прокуратуры Роман Симкив.

Он отметил, что длительность процесса экстрадиции будет зависеть и от самого Онищенко, согласиться ли он на упрощенную процедуру, а также от правоохранительных органов Германии.

"Должно быть решение суда, которое даст разрешение на экстрадицию в Украину. Это может быть месяц-два, возможно даже больше времени, все будет зависеть от позиции, которую займет Онищенко и его адвокаты. Опять же, все зависит от правоохранительных и судебных органов Федеративной Республики Германия", – сказал Симкив.

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Отметим, на днях в СМИ появилось сообщение, что Онищенко задержали в Германии и даже готовятся избрать ему меру пресечения. В то же время украинские правоохранители отправили запрос на экстрадицию.

Задержание Онищенко новостям "Сегодня" подтвердил первый заместитель директора Национального антикоррупционного бюро Украины Гизо Углава.

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Как уже сообщалось, НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура разоблачили организованную преступную группировку, которая с помощью соглашений с ПАО "Укргаздобыча" причинила ущерб государству в размере более 3 млрд грн: 1,6 млрд были получены от перепродажи газа посредниками и выведены через фиктивные предприятия, а 1,3 млрд – неоплаченная сумма ренты за пользование недрами.

Организатором коррупционной схемы, по мнению НАБУ, является Александр Онищенко, в отношении которого в феврале этого года САП направила обвинительный акт в суд. В целом следствие установило причастность к "газовой схеме" 29 человек.

Сам экс-нардеп все обвинения в свой адрес отрицает. Он считает, что против него развернута очередная кампания, чтобы забрать его бизнес.

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