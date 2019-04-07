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"Целостность Украины должна быть константой": Зеленский назвал главные шаги по Донбассу

Сегодня, 22:13

Зеленский заявил, что надо возобновить выплату пенсий жителям неподконтрольных территорий

"Целостность Украины должна быть константой": Зеленский назвал главные шаги по Донбассу Политика Зеленский заявил, что надо возобновить выплату пенсий жителям неподконтрольных территорий

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский назвал свой первый шаг в прекращении войны на Донбассе.

Об этом кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил в эксклюзивном интервью в программе "Сегодня. Итоги с Олегом Панютой" на телеканале "Украина" в воскресенье вечером.

"Для первого этапа – это прекращение огня на востоке. Я думаю, мы не можем себе позволить какой-либо долгий процесс. Потому что каждый день мы начинаем утро с новостей, сколько наших ребят погибло на востоке. Мы понимаем, что каждый день – это жизнь, это человеческая судьба и трагедия для каждой человеческой семьи", – сказал кандидат в президенты.

Также он заявил, что надо возобновить выплату пенсий жителям неподконтрольных территорий.

"Не просто протягивать им руку, не просто обещать, а возобновить эти отношения. Начать платить пенсии людям. Пенсии людям, которые живут там. Они такие же украинцы. Говорить им, что, ребята, вам просто запудрили мозг. Это все информационная война", – сказал Зеленский.

На вопрос, готов ли он вести переговоры с Путиным, Зеленский ответил "Да".

"Жертвовать территорией и людьми мы не будем никогда. Целостность Украины должна быть константой", – сказал Зеленский.

Отметим, в Украине разгорается политическая дуэль между кандидатами в президенты. Украинское общество и Запад требуют их очной встречи в прямом эфире на дебатах. Если с планами действующего президента Петра Порошенко более-менее все понятно, то от лидера "Зе!Команды" ждут четкого плана действий. Так, на днях у Зеленского пообещали раскрыть планы, как он будет управлять страной в первые 100 дней, кто будет в его команде.

А тем временем европейские эксперты рассказали, чего ожидает Запад от нового президента Украины. Аналитики из США, Великобритании, Франции и Германии называют вызовы, которые встанут перед главой государства, кто бы это ни был.

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Тег выборы, видео, Путин, Донбасс, Зеленский, выборы 2019, Выборы президента Украины 2019

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