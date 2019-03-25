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Цена агрессии – миллиарды и упадок: Порошенко рассказал о потерях России

Сегодня, 15:46

Продолжение санкций заставит Кремль сесть за стол переговоров и начать выполнять обязательства, считает глава государства

Фото: president.gov.ua
Цена агрессии – миллиарды и упадок: Порошенко рассказал о потерях России //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/8db/4be/5c98db4be0f6c.jpeg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/8db/4be/5c98db4be0f6c.jpeg Политика Продолжение санкций заставит Кремль сесть за стол переговоров и начать выполнять обязательства, считает глава государства

Оккупированный Крым становится неподъемным бременем для России, из-за аннексии которого Москва потеряла 150 миллиардов долларов. Об этом заявил на встрече со студентами Национального университета биоресурсов и природопользования Украины президент Петр Порошенко.

По его словам, потери российской экономики составили 10% ВВП. Продолжение санкций – это главный инструмент, чтоб усадить Кремль за стол переговоров и начать выполнять обязательства.

"Цена, которую сейчас РФ платит за Крым, уже составляет более 150 млрд долларов и 10% ВВП. Безнадежная абсолютно. 20-процентное падение стандартов жизни – это цена, которую РФ платит за войну, это цена, которую обеспечивает наша политика санкций не только для того, чтобы наказать россиян, потому что будет (международный – ред.) суд и будет ответственность", – заявил Порошенко.

Напомним, недавно агентство Bloomberg подсчитало убытки России за время аннексии Крыма. По их данным, потери Кремля составляют 150 миллиардов долларов, большая часть которых из-за санкций США и Евросоюза. С 2014 года черный список лиц и российских компаний, на которых распространяются ограничения, достиг более 700.

Отметим, что Украина намерена подсчитать убытки от аннексии Россией Крыма, а попросят помочь в этом западных партнеров. Подробней смотрите в сюжете "Сегодня".

Аннексия Крыма

Крым был незаконно аннексирован Россией в марте 2014 г. после проведения "референдума", не признанного ни Украиной, ни мировым сообществом. В том числе "крымский референдум" не признает и ООН.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 г. началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 г. президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций.

Война на Донбассе

Конфликт на востоке Украины начался после вторжения в апреле 2014 года российских войск на украинскую землю через границу в части Донецкой и Луганской областей. Это случилось после того, как в марте был незаконно аннексирован Россией Крым. В связи с тем, что Россия всячески отрицает свое отношение к конфликту, война выглядит как не оглашенная. В то же время мировое сообщество в лице Евросоюза, Соединенных Штатов и многих других стран осуждают агрессивные действия РФ и не признают аннексию Крыма. Россия регулярно вооружает местных боевиков, передает им технику, а также направляет на восток Украины своих военных.

Согласно мониторинговой миссии ООН по правам человека, количество погибших с начала войны на Донбассе за период с апреля 2014 до конца 2018 года от 12,8 до 13 тысяч человек. По данным миссии, около 3300 погибших – гражданские, 4000 – украинские военнослужащие, 5500 – российские боевики. Кроме того, от 27 до 30 тысяч человек получили ранения во время вооруженного конфликта.

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Тег Россия, Крым, Порошенко, агрессия, потери

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Источник:

УНИАН

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