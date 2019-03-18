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Крым становится для России неподъемным бременем – Климкин

Сегодня, 21:12

Климкин добавил, что Россия все больше напоминает вора, который не знает, что ему делать с краденым

Павел Климкин
Павел Климкин. Фото: Facebook
Крым становится для России неподъемным бременем – Климкин //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/d17/e46/5c6d17e46576b.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/d17/e46/5c6d17e46576b.jpg Политика Климкин добавил, что Россия все больше напоминает вора, который не знает, что ему делать с краденым

Крым становится для Кремля слишком опасной добычей, неподъемным бременем, цена которого намного превосходит сомнительные политические дивиденды от "приращивания земель". Об этом написал в Facebook министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

По словам министра, России уже никогда не удастся приживить полуостров к себе, и время здесь не поможет. Даже ближайшие союзники Москвы отказались признать легитимность грабежа, ибо это опустило их ниже плинтуса в глазах международного сообщества.

Климкин добавил, что Россия все больше напоминает вора, который не знает, что ему делать с краденым, но уже начинает понимать, что преступление неизбежно вылезет ему боком.

"Крым становится для Кремля слишком опасной добычей, неподъемным бременем, цена которого намного превосходит сомнительные политические дивиденды от "приращения земель". Всем уже стало ясно: оккупация лишает Крым и крымчан будущего, отсутствие решения, консервация нынешнего состояния неизбежно приведет к упадку полуострова. Собственно экономическая, общественная, экологическая деградация заметны уже и сейчас. Ответственность за это полностью ложится на оккупанта, но он явно не в состоянии удерживать ситуацию", – отметил он.

Сегодня сообщалось, что президент России Владимир Путин прибыл в оккупированный Крым по случаю "празднования" россиянами пятой годовщины аннексии полуострова. 

В свою очередь, Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с очередным несогласованным с Киевом визитом президента Российской Федерации Владимира Путина во временно оккупированные Россией Крым и Севастополь. 

А тем временем Украина собирается подсчитать потери из-за аннексии Крыма.

Крым был незаконно аннексирован Россией в марте 2014 г. после проведения т. н. "референдума", не признанного ни Украиной, ни мировым сообществом. В том числе "крымский референдум" не признает и ООН.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 г. началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 г. президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций.

В свою очередь Международный криминальный суд (Гаагский трибунал) признал, что действия России во время оккупации Крыма расцениваются как военный конфликт против Украины. В Гааге отмечают, что данный международный конфликт может быть расследован по нормам Римского статута.

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Тег Крым, Климкин, аннексия, аннексия Крыма

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