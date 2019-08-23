Цена Сенцова: почему кинорежиссер может не появиться в списках на обмен пленными

Олег Сенцов / Фото: Facebook

Успех обмена пленными между Украиной и Россией зависит исключительно от желания президента РФ Владимира Путина.

Об этом в комментарии сайту "Сегодня" рассказал директор Агентства моделирования ситуации Виталий Бала.

По его словам, повлиять на это может встреча стран "Большой семерки" и инициативы президента США Дональда Трампа по возвращению России в состав неформального клуба.

"Нам трудно в Украине давать прогнозы. Да, есть желание, чтобы все произошло успешно, но это будет зависеть исключительно от Российской Федерации, от Путина. Возможно, встреча стран "Большой семерки" и разговоры о возможном возвращении туда России, эти сигналы станут тем аргументом, который заставит пойти Путина на обмен. Только G7, только Трамп может повлиять. Если обмен состоится, то, я думаю, именно это будет главной причиной", – считает Бала.

Если договоренности будут достигнуты, большинство украинских пленных могут вернуть в формате "человека за человека", но это, скорее всего, не будет распространятся на незаконно осужденного украинского кинорежиссера Олега Сенцова. Как отмечает политолог, Сенцов у Путина – на особом счету.

"Сенцов стал символом не только для Украины, но и для всего мира. И Путин об этом знает и за Сенцова, возможно, захочет получить гораздо больше", – продолжает эксперт.

Новости "Сегодня" сообщали, что в российские СМИ "просочилась" информация, попал ли Сенцов в списки обмена пленными. Режиссера Олега Сенцова не включили в список обмена, который согласовывают Россия и Украина.

Как утверждает "Коммерсантъ", в списки для обмена не включен и российский пропагандист Кирилл Вышинский. Якобы он отказался от обмена и "намерен добиваться своего оправдания и освобождения".

Напомним, директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков ранее заявил о возможности скорого обмена между Украиной и Россией удерживаемыми лицами, в числе которых будут и украинские моряки.

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