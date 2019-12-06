Час вопросов к правительству в Раде и начало Недели нобелевских лауреатов: топ-темы дня

Украинский парламент будет бороться с отмыванием денег и уменьшать давление на бизнес

/ Фото: Кабинет министров Украины

В пятницу, 6 декабря, в Украине и мире состоится ряд знаковых событий, за которыми будет следить сайт "Сегодня".

Верховная Рада работает в режиме пленарных заседаний. Сегодня парламент проведет Час вопросов к правительству, во втором чтении рассмотрит законопроект о противодействии отмыванию денег, полученных преступным путем, попытается уменьшить давление на бизнес со стороны контролирующих органов и определит способ оформления документов, удостоверяющих личность и подтверждающих гражданство Украины во время АТО.

Глава МИД Украины Вадим Пристайко продолжает участие в 26-м заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Братиславе – встречается с министрами иностранных дел государств-участников для обсуждения актуальных вопросов двусторонних отношений.

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Глава Государственной службы геологии и недр Роман Опимах представит сервис, который не имеет аналогов в Украине, – Инвестиционный атлас недропользователя.

В Стокгольме начинается Неделя нобелевских торжеств , во время которой будут чествовать лауреатов самой известной научной премии в мире.

Напомним, днем ранее Рада во втором чтении приняла проект закона о противодействии рейдерству, а два "слуги народа" устроили драку из-за женщины .

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