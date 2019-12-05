В ОБСЕ ожидают от саммита Нормандской четверки позитивных перемен

Я призвал обе стороны направить из Парижа сильный импульс, который бы подтвердил, что происходящий процесс мирного урегулирования,— сказал Лайчак

/ Фото: Сегодня

Процесс мирного урегулирования на Донбассе имеет серьезные шансы получить сильный позитивный импульс по итогам саммита в "нормандском формате", который пройдет 9 декабря в Париже. Об этом заявил действующий председатель ОБСЕ, глава МИД Словакии Мирослав Лайчак.

Он сообщил, что уже встретился с коллегами из России и Украины. С Сергеем Лавровым и Вадимом Пристайко дипломат в первую очередь обсуждал повестку предстоящего саммита.

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"Я призвал обе стороны направить из Парижа сильный импульс, который бы подтвердил, что происходящий процесс мирного урегулирования на Донбассе развивается позитивно и набирает обороты. Чтобы этот импульс подтвердил, что происходят серьезные шаги в реализации Минских соглашений, то есть подтвердил то, что еще год назад невозможно было представить, — подчеркнул Лайчак. — Оба партнера (Лавров и Пристайко —Ред.) меня заверили, что направляются в Париж очень хорошо подготовленными. Они заверили, что постараются, чтобы этот саммит стал успешным. В этом заинтересованы все".

Напомним, 9 декабря в Париже состоится саммит в "нормандском формате". Франция и Германия хотят скорейшего урегулирования и не сильно вникают в тонкости переговоров; Москва хочет как минимум протолкнуть особый статус Донбасса на своих условиях и заставить Киев вести переговоры с боевиками; Украина же не намерена идти на невыгодные уступки и рассчитывает на полное прекращение огня на фронте и очередной обмен пленными. Президент Владимир Зеленский же озвучил свои приоритеты накануне встречи.

Стоит отметить, что в Украине ходят противоречивые разговоры относительно будущей встречи лидеров Германии, Франции, Украины и России: представители власти заявляют о намерении как можно скорее разрешить проблему Донбасса и вернуть туда мир, а их оппоненты называют возможные договоренности о Донбассе капитуляцией и уверены, что выиграет от них именно Москва, а не Украина. Подробнее о будущих переговорах "Нормандской четверки" читайте в материале: Не попасть в "нормандскую" ловушку: с чем Зеленский едет на встречу с Путиным в Париж.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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