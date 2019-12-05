Минута памяти по жертве пожара в Одессе и драка из-за женщины: чем занималась Верховная Рада сегодня

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Депутаты начали заседание в память о погибшей студентке колледжа в Одессе. Затем принялись за работу. Над чем работала Верховная Рада и чем закончились потасовки – разбирались новости "Сегодня".

Минутой молчания по жертвам во время пожара в одесском колледже начали депутаты сегодняшнее утреннее заседание.

Дмитрий Разумков, председатель Верховного совета Украины:

"Все знают о трагедии в Одессе, погиб один человек, 14 непонятно где, скореевсего под завалами. Это трагедия для государства, родителей. Я думаю, что здесь слова – лишние прошу минуту молчания. Будем надеяться на чудо".

Далее депутаты взялись за рассмотрение законопроектов. Одним из первых приняли во втором чтении проект закона о противодействии рейдерству. Возражений почти не было. Народные избранники говорят, документ создаст предохранители захвату земли и недвижимости.

"2016 год у нас был массовым по рейдерству. Аграриев убивали, пытали, при фермерах убивали их жен или детей. Мы решаем часть вопросов земельного рейдерства", – заявил Ивченко Вадим, член партии "Батькивщина".

Не обошлось и без выяснения отношений. Депутат от "Слуги народа" Максим Бужанский вступился за свою коллегу по фракции, Ирину Верещук, которую в закрытом чате партии жестко оскорбил Гео Лерос. Правда сама схватка произошла за колонной, и поэтому на видео она не попала.

"Драки никакой не было, к нему подошел Максим и попросил подойти и извиниться. Не больше. Он начал отрицать, каким образом. Я там не была, не видела и не хотела, чтобы так произошло", – заявила Ирина Верещук, комментируя произошедшее.

Сам Гео Лерос говорит, что никаких оскорблений не было. По его словам, во внутреннем чате фракции он выбрал форму общения, которая ему присуща, однако оскорблений никаких с его стороны не было.

Рассмотреть сегодня депутаты должны были и проект закона про Избирательный кодекс с предложениями президента Украины. Но председатель Верховной Рады предложил отложить его рассмотрение. Ведь вокруг документа много развернулось ссор. Кроме предложений Президента, в документе много изменений, которые, говорят, депутаты в глаза не видели. Поэтому считают, что эти изменения надо выносить в отдельный закон и голосовать за него по полной процедуре.

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, что Рада сделала шаг к новой отсрочке штрафов за нарушение ввоза "евроблях". Парламентарии согласились сократить сроки подготовки документа ко второму чтению.

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