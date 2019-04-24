Исправление ошибок или предвыборная стратегия: зачем Порошенко праймериз

По словам эксперта, честный праймериз положительно скажется на самой партии

Внутренние выборы внутри БПП, или праймериз, накануне парламентских выборов – это часть технологии партии. Об этом в комментарии сайту "Сегодня" рассказал эксперт-международник Антон Кучухидзе.

По его словам, с помощью праймериз Петр Порошенко показывает, что он готов выполнять обещания, данные в ходе президентской гонки.

"Петр Порошенко не скрывает больших парламентских амбиций. И это – часть парламентской технологии и стратегии. Его ключевой месседж в последнее время – это исправление ошибок, которые были допущены во время президентства. Он пообещал привлечь молодежь, модернизировать систему управления. Я думаю, что это парламентская стратегия. Позиционировать себя как западного представителя, что его партия выстраивается на основе демократических принципов", – считает Кучухидзе.

По его мнению, если внутрипартийные выборы состоятся честно, то это будет не только частью стратегии, но и положительно скажется на самой партии.

"Если праймериз проводится честно, то это хороший способ отбора лучших кандидатов внутри партии для парламентских выборов", – объясняет специалист.

Как мы уже сообщали, глава фракции БПП Артур Герасимов заявил, что Порошенко будет участвовать в выборах в Раду. По его словам, съезд партии состоится после инаугурации нового президента Украины, на котором обсудят планы на ближайшие месяцы.

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