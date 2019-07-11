Чернобыль превращают в туристическую зону: Зеленский поставил задачи Кабмину

Украина будет продвигать на международном туристическом рынке новое направление "Безопасный Чернобыль"

Фото: AFP

Президент Владимир Зеленский хочет сделать из Чернобыля туристическую зону и дал Кабинету министров ряд поручений по реализации этих планов в течение трех месяцев. Соответствующий указ опубликован на сайте Офиса президента.

В указе отмечается, что правительство должно заняться стимулированием возрождения чернобыльской зоны и созданием условий для использования туристического потенциала, популяризации и утверждения бренд-месседжа "Безопасный Чернобыль".

Так, Зеленский обязал Кабмин в трехмесячный срок принять меры, направленные на совершенствование условий посещения зоны отчуждения, развития туризма на этих территориях. На правительство возлагаются следующие обязанности:

обеспечить проверку технического состояния контрольно-пропускных пунктов, утверждение схем перемещения посетителей на КПП для обеспечения их безопасности;

принять меры по обустройству определенных маршрутов необходимой инфраструктурой;

способствовать созданию новых маршрутов посещения, в частности маршрута по воде;

способствовать представлению на международном туристическом рынке нового направления "Безопасный Чернобыль";

заняться вопросом проведение в Чернобыле учебно-тренировочных мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, в том числе в рамках углубления сотрудничества с государствами-членами НАТО и ЕС в сфере гражданской защиты;

разработать и утвердить стратегию развития территорий в зоне отчуждения.

Президент также обращает внимание на финансирование проекта. Кабмин должен увеличить расходы на улучшение пожарной безопасности на территориях зоны отчуждения. Правительство должно заняться обустройством инфраструктуры для обеспечения Чернобыля Интернетом.

Как сообщали новости "Сегодня", 10 июля новый саркофаг на ЧАЭС пущен в эксплуатацию и передается в управление Украине. Международное сообщество собрало 1,5 млрд евро на реализацию проекта. Конфайнмент прослужит минимум 100 лет. На мероприятии присутствовал и президент Украины.

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