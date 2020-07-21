Черные ящики расшифровали: Кулеба озвучил пять требований к Ирану

Во Франции уже расшифровали черные ящики, которые на днях были переданы Ираном. В то же время Украина продолжает требовать от Тегерана расследования функционировании системы управления воздушным пространством, где был сбит украинский самолет. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал главные требования Киева к Ирану.
"Несмотря на все объяснения, которые мы слышим от иранской стороны, мы слишком долго ждали передачу черных ящиков для расшифровки. И когда мы слышим аргументы, что самолеты не летали, я хочу заверить, что для вопроса транспортировки черных ящиков на расшифровку и Украина, и другие пострадавшие страны были готовы принять экстраординарные меры, в том числе с предоставлением самолета, чтобы ящики как можно быстрее были расшифрованы. Поэтому не надо рассказывать, что мы хотели, но не смогли", – сказал он во время онлайн-брифинга.
Он отметил, что в результате ящики были расшифрованы в Лионе (Франция) в присутствии двух украинских экспертов и представителей других стран.
"Мы не принимаем аргумент про человеческую ошибку. Иран должен объяснить во всех деталях, что произошло. В современном мире сбить самолет одному человеку не под силу, даже если этот человек очень коварен, талантлив и переполнен злыми намерениями. Мы должны ставить вопросы шире, не про человеческую ошибку, а вообще о функционировании системы управления воздушным пространством Ирана (это должно быть в центре расследования, считает министр). Мы хотим услышать ответ на вопрос, функционировала ли эта система в момент сбивания самолета, работала ли она корректно, не было ли вмешательства в ее работу и какая истинная причина сбивания украинского самолета. Именно его, а не других самолетов, которые находились в иранском (воздушном) пространстве", – заявил Кулеба.
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По его словам, Киев ожидает от Ирана качественного уголовного расследования и привлечения к ответственности всех виновных. Украина будет относится к Ирану так, как он к Украине. Глава МИДа озвучил требования Киева к Тегерану.
"Иран должен признать свою международно-правовую ответственность за сбивание украинского самолета. Иран должен извиниться и заверить в том, что подобное не повторится. Иран должен провести техническое расследование соответственно с требованиями Чикагской конвенции. Иран должен провести непредвзятое и независимое расследование и привлечь всех виновных к ответственности. Иран должен выплатить компенсацию", – сказал Кулеба.
Он добавил, что в Киев на этой неделе собралась прилететь иранская делегация для переговоров относительно компенсации за катастрофу.
Как сообщали новости "Сегодня", пассажирский лайнер "Международных авиалиний Украины", на борту которого находились 176 человек, включая 11 украинских граждан, был сбит при вылете из Тегерана в Киев 8 января. Ответственность за случившееся взяли на себя иранские военные, объяснив это ошибкой и назвав виновным оператора ракетной системы, который якобы нарушил правила ведения огня "без получения разрешения".
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