Черные ящики расшифровали: Кулеба озвучил пять требований к Ирану

Во Франции уже расшифровали черные ящики, которые на днях были переданы Ираном. В то же время Украина продолжает требовать от Тегерана расследования функционировании системы управления воздушным пространством, где был сбит украинский самолет. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал главные требования Киева к Ирану.

"Несмотря на все объяснения, которые мы слышим от иранской стороны, мы слишком долго ждали передачу черных ящиков для расшифровки. И когда мы слышим аргументы, что самолеты не летали, я хочу заверить, что для вопроса транспортировки черных ящиков на расшифровку и Украина, и другие пострадавшие страны были готовы принять экстраординарные меры, в том числе с предоставлением самолета, чтобы ящики как можно быстрее были расшифрованы. Поэтому не надо рассказывать, что мы хотели, но не смогли", – сказал он во время онлайн-брифинга.

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Он отметил, что в результате ящики были расшифрованы в Лионе (Франция) в присутствии двух украинских экспертов и представителей других стран.

"Мы не принимаем аргумент про человеческую ошибку. Иран должен объяснить во всех деталях, что произошло. В современном мире сбить самолет одному человеку не под силу, даже если этот человек очень коварен, талантлив и переполнен злыми намерениями. Мы должны ставить вопросы шире, не про человеческую ошибку, а вообще о функционировании системы управления воздушным пространством Ирана (это должно быть в центре расследования, считает министр). Мы хотим услышать ответ на вопрос, функционировала ли эта система в момент сбивания самолета, работала ли она корректно, не было ли вмешательства в ее работу и какая истинная причина сбивания украинского самолета. Именно его, а не других самолетов, которые находились в иранском (воздушном) пространстве", – заявил Кулеба.

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По его словам, Киев ожидает от Ирана качественного уголовного расследования и привлечения к ответственности всех виновных. Украина будет относится к Ирану так, как он к Украине. Глава МИДа озвучил требования Киева к Тегерану.

"Иран должен признать свою международно-правовую ответственность за сбивание украинского самолета. Иран должен извиниться и заверить в том, что подобное не повторится. Иран должен провести техническое расследование соответственно с требованиями Чикагской конвенции. Иран должен провести непредвзятое и независимое расследование и привлечь всех виновных к ответственности. Иран должен выплатить компенсацию", – сказал Кулеба.

Он добавил, что в Киев на этой неделе собралась прилететь иранская делегация для переговоров относительно компенсации за катастрофу.

Видео: МИД Украины

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Как сообщали новости "Сегодня", пассажирский лайнер "Международных авиалиний Украины", на борту которого находились 176 человек, включая 11 украинских граждан, был сбит при вылете из Тегерана в Киев 8 января. Ответственность за случившееся взяли на себя иранские военные, объяснив это ошибкой и назвав виновным оператора ракетной системы, который якобы нарушил правила ведения огня "без получения разрешения".

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