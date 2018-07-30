Чешские депутаты незаконно приехали в Крым: в Украине жестко отреагировали

В оккупированный Крым приехали депутат Европарламента от Чехии Яромир Когличек и сенатор чешского парламента Ярослав Доубрав. Украина выразила протест, так как их действия незаконны. Об этом сообщает посольство Украины в Чехии.

Отмечается, что чешские политики нарушили не только украинское законодательство, но и проигнорировали международное право.

"Упомянутым политикам было бы не лишним знать, что в резолюции № 68/262 от 27 марта 2014 Генеральная Ассамблея подтвердила суверенитет и территориальную целостность Украины и призвала страны-члены воздержаться от действий, которые могли бы быть интерпретированы как признание изменения статуса украинского Крыма", – заявляют украинские дипломаты.

В посольстве подчеркнули, что "Россия хаотично ищет по всему миру политиков с пониженным порогом политической гигиены", которые готовы к пропагандистским вояжам на полуостров.

В то же время украинские дипломаты приветствуют позицию большинства чешского политикума по Крыму, которые не признают аннексию Россией.

"Те, кто помогает России оправдать свои преступления, не могут не понимать, что являются инструментом в руках Кремля, который, прикрываясь этими "визитами", безнаказанно продолжать репрессии, аресты, пытки и убийства украинцев и крымских татар в оккупированном Крыму. Не имеем, однако, иллюзий, что чешские депутаты и ангажированные ими журналисты и "общественные деятели" занимались в Крыму такими "мелочами", – говорится в сообщении.

В посольстве добавили, что Украина может применить санкции к иностранным политикам, которые незаконно посещают Крым.

Отметим, что для посещения оккупированного полуострова, иностранцы должны получить на это разрешение у Киева.

Напомним, 10 октября прошлого года скандальным заявлением отметился президент Чехии Милош Земан. Обращаясь к депутатам ПАСЕ он выразил мнение, что аннексия Россией Крыма уже завершенное дело и Украина якобы получит за него какую-то компенсацию.

Как известно, в декабре в Чехии сменилось правительство. Как ожидается, в новое правительство войдут 14 министров. Чешский Кабмин возглавил миллиардер Андрей Бабиш.

Крым был незаконно аннексирован Россией в марте 2014 г. после проведения "референдума", не признанного ни Украиной, ни мировым сообществом. В том числе "крымский референдум" не признает и ООН.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 г. началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 г. президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций.

После установления контроля над Крымом российской оккупационной властью на полуострове ухудшилась ситуация с правами человека, что констатируют не только украинские омбудсмены, но также международные организации, в том числе была принята резолюция ПАСЕ.

В свою очередь Международный криминальный суд (Гаагский трибунал) признал, что действия России во время оккупации Крыма расцениваются как военный конфликт против Украины. В Гааге отмечают, что данный международный конфликт может быть расследован по нормам Римского статута.