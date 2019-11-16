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Чешский премьер едет в Украину с сотней бизнесменов: СМИ раскрыли подробности

16 ноября, 14:18

Андрей Бабиш и члены кабмина посетят Киев 18-19 ноября

REUTERS/Toby Melville

REUTERS/Toby Melville

18-19 ноября Украину посетит премьер-министр Чехии Андрей Бабиш с делегацией бизнесменов, сообщают чешские СМИ.

По информации портала Česká tisková kancelář, Бабиша в ходе двухдневной поездки будут сопровождать вице-премьер – министр промышленности и торговли Карел Гавличек, а также 85 предпринимателей.

Предусмотрены встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, премьер-министром Алексеем Гончаруком, спикером Верховной Рады Дмитрием Разумковым, проведение чешско-украинского бизнес-форума.

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ČTK также отмечает, что, по данным министерства труда Чехии, на конец прошлого года в Чешской Республике работали 121 086 граждан Украины. Они составляли более одной пятой иностранных работников в Чехии. В июне этого года правительство Чехии решил удвоить квоту на набор украинских рабочих с 19, 6 тыс до 40 тыс в год. Проект заключается в привлечении более квалифицированных сил. В конце октября правительство одобрило возможность выдачи 1500 чрезвычайных рабочих виз в год для украинцев, которые могли бы работать в сельском хозяйстве или пищевой промышленности.

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Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что в рамках участия в работе 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН президент Украины Владимир Зеленский встретился с Андреем Бабишем .

Также напомним, что между Украиной и Чехией периодически возникают недоразумения. Так, в конце октября президент Чехии Милош Земан принял на церемонии по случаю 101-го юбилея возникновения Чехословакии делегацию из оккупированного Крыма и назвал полуостров российским , после чего последовала жесткая реакция украинских дипломатов.

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форум Чехия Владимир Зеленский визит в Киев бабиш Дмитрий Разумков Алексей Гончарук

Источник: Интерфакс-Украина

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