Земан назвал Крым российским, посольство Украины выразило протест

В посольстве Украины заявили, что приглашение псевдокрымской организации в Чехию - провокация

Милош Земан. Фото: REUTERS/Leonhard Foeger

Президент Чехии Милош Земан принял на церемонии по случаю 101-го юбилея возникновения Чехословакии делегацию из оккупированного Крыма и, по неподтвержденным сообщениям, признал полуостров российским.

Об этом сообщает Denikn.cz.

Крымскотатарская общественная организация Къырым Бирлиги, выражающая безоговорочную лояльность России и ее президенту Владимиру Путину, приняла участие в торжественном приеме, который прошел в Пражском Граде в понедельник, 28 октября.

На своей странице в Facebook организация Къырым Бирлиги сообщила, что известный своей прокремлевской политикой президент Чехии признал аннексированный Крым частью России.

"Президент Чехии Милош Земан — европейский политик, который признал Республику Крым частью Российской Федерации", — говорится в сообщении.

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На уточняющих вопрос журналистов о том, говорил ли Земан на приеме о Крыме как о части России заместитель председателя Къырым Бирлиги Рустем Ниметуллаев, заявил: "Я не знаю, но президент Земан — государственный деятель мирового значения. Он имеет право говорить то, что хочет".

У президента Чехии после неоднократных запросов не смогли дать внятный ответ относительно позиции по Крыму.

В свою очередь, посольство Украины в Чешской Республике выразило протест в связи с приглашением на официальные мероприятия по случаю государственного праздника Чехии представителей организации "Къырым бирлиги", подконтрольной российской оккупационной власти в АР Крым.

Об этом говорится в официальном заявлении диппредставительства.

"Посольство Украины выражает решительный протест в связи с приглашением на официальные мероприятия, которые проходили 28 октября на Пражском Граде по случаю государственного праздника Чешской Республики, представителей псевдо-крымскотатарской организации "Къырым бирлиги", подконтрольной российской оккупационной власти в Автономной Республике Крым", - говорится в заявлении.

Украинская сторона, подчеркивается в документе, рассматривает такие действия как "очередную провокацию, целью которой является легитимизация незаконных действий России, направленных на попытку аннексии суверенной территории Украины, а также попытки помешать развитию украинско-чешских отношений".

Заигрывания с оккупантами выглядят особенно циничными в то время, когда в оккупированном Крыму остается запрещенным настоящий представительский орган крымских татар – Меджлис крымскотатарского народа, а сотни крымских татар подвергаются со стороны оккупационных властей преследованиям, репрессиям, арестам, пыткам и физическому уничтожению, – заявили в диппредставительстве.

Посольство надеется, что официальные лица и органы Чешской Республики, правительство которой вместе со всем цивилизованным миром осудило оккупацию Россией Автономной Республики Крым, будут воздерживаться в будущем от каких-либо контактов с представителями оккупационной власти и ее марионеточными организациями.

Ранее чешский президент Милош Земан в очередной раз напомнил о своей пророссийской позиции и снова выступил за отмену санкций Запада против Москвы и поддержал незаконную аннексию Крыма.

Кроме того, Земан снова призвал Украину и остальной мир смириться с аннексией Крыма, назвав это "свершившимся фактом".

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