Четыре года президентства Порошенко: стали ли мы жить по-новому и что будет дальше

Сегодня, 25 мая, исполняется ровно четыре года, как Петра Порошенко избрали президентом Украины. Эксперты проанализировали инициативы гаранта и задачи, которые ему нужно сделать за 5-й год своей каденции.

Итоги

По мнению директора фонда "Демократические инициативы" Ирины Бекешкиной, которая была в составе группы экспертов, исследовавших результаты деятельности Петра Порошенко последние четыре года, он достоен высокой оценки за внешнюю политику, взаимодействие с правительством и парламентом.

"Если говорить конкретно по последнему году, то значительно улучшился вопрос урегулирования конфликта на Донбассе. Это можно связать с принятием в этом году закона о реинтеграции Донбасса. А главное достижение — это, в первую очередь, запуск безвиза с ЕС (которым за год воспользовалось свыше 500 тыс. украинцев. — Авт.). Среди других важных моментов — усиление обороноспособности, продолжение реформы вооруженных сил и санкций против РФ со стороны международной коалиции", — отмечает эксперт.

Политаналитик Мария Золкина уточняет, что вопрос повышения обороноспособности страны можно записать как во внутриполитические, так и внешнеполитические успехи:

"То же самое можно сказать и о безвизе. Он воспринимается, как успех во внешней политике, но вместе с тем — это результат изменений, которые касаются внутренней политики. Если говорить о сохранении международной антипутинской коалиции, то этот внешнеполитический успех позволил разработать новый формат действий государства относительно оккупированной части Донбасса".

Эксперты также отмечают, что одной из самых резонансных, обостренно воспринимаемых обществом, инициатив президента последнего времени стала идея создания объедниненной поместной украинской церкви.

Планы

Политолог Сергей Таран отмечает:

"В первую очередь президенту стоит заняться традиционными для себя темами — внешней политикой и обороноспособностью государства. Плюс завершить децентрализацию".

Золкина добавляет, что во внешней политике нужно обратить внимание на сформированное недавно новое правительство Италии, которое из-за популизма многие считают угрозой всей Еврозоне.

"Это позволит Украине не стать предметом политических спекуляций и торгов. Да и в целом нужно сохранить в этот год единство ЕС относительно России. Нужно вывести сотрудничество с НАТО на новый системный уровень. Здесь и реализация стратегического оборонного бюллетеня, и реформа сектора безопасности", — говорит она.

По словам Бекешкиной, есть еще несколько вопросов внутренней политики, которые стоят на повестке дня у президента: избирательная реформа, завершение судебной реформы и запуск Антикоррупционного суда.

Мнение: "Реформы сохранили страну"

Политический эксперт, директор Communication group Владимир Манько специально для "Сегодня" проанализировал работу Петра Порошенко на посту президента.

"В гораздо менее драматических обстоятельствах другие страны прекращали выплату пенсий или шли на беспрецедентные меры. В Латвии, например, и без войны во время кризиса 2009 года был принят закон о снижении пенсий на 70% работающим пенсионерам и на 10% неработающим. Тогда же зарплаты латвийским медикам снизили на 20%, а финансирование больниц — на 57%", – заявил Манько.

Эксперт отмечает, что, несмотря на войну и потерю части территорий, в Украине ничего подобного не произошло. Затраты на оборону и безопасность выросли многократно, но пенсии продолжали выплачиваться, и дефолта удалось избежать.

"Откровенно говоря, мы так и не оценили, каким образом премьер Яценюк и президент Петр Порошенко сумели вырулить, наверное, из самых тяжелых обстоятельств в новейшей истории Украины. Стране просто повезло, что в это время во главе оказались люди, которые без переводчиков говорили на равных с руководством международных финансовых организаций, — говорит эксперт. — Сжигая свою поддержку из-за неминуемых протестов недовольных, премьер и глава Нацбанка, пользуясь покровительством президента, закрыли десятки убыточных банков, обрезали возможности большинства конвертационных центров и ликвидировав якобы убыточность госпредприятий. По итогам 2016 года экономический спад прекратился, а в 2017-м мы увидели первый уверенный экономический рост", – добавил Манько.

По данным НБУ, прирост ВНП в 2017 году составил 1,9%, в 2018-м достигнет 3%, а в 2019-м — 4%. Первые признаки улучшения экономики сразу же почувствовали иностранные инвесторы — за последнее время в Украине открылось 60 новых заводов, которые дали тысячи рабочих мест. Зарплата украинцев еще значительно отстает от зарплат в ЕС. Но, как отмечает эксперт, такой низкий уровень официальных зарплат образовался на протяжении десятилетий, и его очень сложно исправить, особенно во время войны.