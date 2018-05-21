Победители выборов в Италии определились с новым премьером и правительством

Премьером может стать почти не известный профессор частного права Джузеппе Конте

В Италии антисистемное "Движение 5 звезд" и ультраправая "Лига Севера" достигли договоренности относительно кандидатуры следующего премьер-министра. Об этом сообщает Agence France Press.

Как сообщил лидер "Лиги" Маттео Сальвини, договоренность включает и членов будущего правительства.

"Мы договорились относительно главы и министров правительства и надеемся, что никто не наложит вето на выбор, который представляет волю большинства итальянцев", – сказал Сальвини, добавив, что ни он сам, ни лидер "Движения 5 звезд" Луиджи Ди Майо не будет премьером.

По данным СМИ, Сальвини в будущем правительстве должен занять пост главы МВД, а Ди Майо может стать или министром труда, или министром экономического развития.

Премьером же может стать почти не известный профессор частного права Джузеппе Конте.

Ожидается, что партии объявят о том, кто возглавит правительство, на встрече с президентом Серджо Маттареллою. Маттарелла сначала должен одобрить кандидатуру премьера, затем правительство должно получить поддержку парламента.

Ранее Маттео Сальвини пообещал после прихода в правительство снять санкции с России.

Как известно, "Лига Севера" и руководящая российская партия "Единая Россия" подписали 6 марта соглашение о взаимодействии для содействия экономическому и культурному сотрудничеству.

Напомним, на досрочных парламентских выборах в Италии победила коалиция правоцентристских партий "Вперед, Италия" Сильвио Берлускони, "Лига Севера", "Братьев Италии" и "Мы с Италией" с 37,3% голосов (по состоянию на 8 утра по Киеву, согласно данным ЦИК Италии). На втором месте, ну а по сути, на первом по электоральным симпатиям избирателей, – популистское и евроскептическое "Движение пять звезд" – 32,66%. На третьем правящая Демократическая партия с разгромным результатом в 18,72%.