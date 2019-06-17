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Чийгоз рассказал, почему Канада не признала депортацию крымских татар геноцидом

17 июня, 08:52

Резолюция, по канадскому законодательству, в отличие от законопроектов, принимается единогласно

Фото: Getty Images

Канада на заседании парламента не решила вопрос о признании депортации крымскотатарского народа геноцидом. Заместитель главы Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз отметил, что резолюция не прошла по нескольким причинам.

"Хотелось подробнее пояснить этот момент. Наша поездка готовилась в рамках 75-летия депортации крымскотатарского народа. Планировался ряд встреч, церемония поднятия крымскотатарского флага и так далее. И только перед вылетом мы узнали, что один из депутатов, либерал Борис Вжесневський (канадский политик украинского происхождения, – ред.), подал проект такой резолюции. При этом отмечу, что, когда ранее консерваторы вносили не резолюцию, а законопроект, либералы его почему-то не поддержали", – отметил Чийгоз.

Ахтем Чийгоз подчеркнул, что по сути делегация была поставлена перед фактом.

"Мы говорили с этим депутатом, с его стороны было много эмоций, инициативы. Но мы не совсем были в курсе того, что резолюция, по канадскому законодательству, в отличие от законопроектов, принимается единогласно. Когда мы пришли на заседание, нашу группу все депутаты приветствовали стоя, высказывая уважение. Но было одно обстоятельство: Канада на пороге парламентских выборов. И конкуренция между двумя большими партиями – либералами и консерваторами – достигла апогея. И это, конечно, повлияло на результаты голосования", – рассказал Чийгоз.

Кроме того, по словам Чийгоза, не все консерваторы были ознакомлены с этой резолюцией.

"Скорей, этот документ был похож на пиар-ход отдельного депутата, а не на подготовленное решение. При таком раскладе сил и в таких обстоятельствах он не мог быть принят", – говорит Чийгоз.

Но ранее парламент Канады уже предпринимал попытку признать депортацию геноцидом. И, по мнению Чийгоза, нельзя исключать, что будут еще попытки.

"Майское решение ни в коем случае нельзя расценивать как провал. Консерваторы, с которыми мы затем встречались, заверили, что они готовы поддержать именно законопроект. И это очень хорошо. Потому что резолюция, согласно канадским законам, "умирает" вместе с завершением срока полномочий созыва. А закон будет действовать постоянно", – подытожил политик.

Ранее мы писали о том, что к  75-й годовщине депортации крымских татар утвержден логотип, который будет использоваться на мероприятиях ко Дню памяти жертв геноцида крымскотатарского народа – 18 мая.

Подробнее читайте на сайте "Сегодня" в материале: "Ахтем Чийгоз: "Судьба у предателей одна - Россия их использует и выбрасывает". 

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Тег Канада, законопроект, резолюция, геноцид, депортация, крымские татары, Чийгоз

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Сегодня

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