Ахтем Чийгоз: "Судьба у предателей одна: Россия их использует и выбрасывает"

Интервью с заместителем главы Меджлиса крымскотатарского народа

Ахтем Чийгоз. Фото: Getty Images

Оккупация Россией Крыма и репрессии в отношении коренного народа полуострова, крымских татар остаются одной из самых злободневных тем вот уже пять лет. Сайт "Сегодня" пообщался с заместителем главы Меджлиса крымскотатарского народа, бывшим политическим узником РФ Ахтемом Чийгозом об использовании оккупационными "властями" коллаборантов и пропагандистской работе России с Западом.

- Комиссар Совета Европы Дуня Миятович заявила о своих планах посетить Крым. Эта поездка сможет повлиять на уровень соблюдения прав человека в Крыму?

- Во-первых, эта анонсированная поездка имеет подоплеку. С помощью этого визита оккупанты хотят сторговаться о возвращении в ПАСЕ российской делегации. Во-вторых, мы сами настаиваем на том, чтобы международные миссии, в конце концов, выполнили свои обязанности по мониторингу безопасности проживания наших граждан в Крыму. Это самая главная и самая кричащая проблема на полуострове.

Мы ежедневно сталкиваемся не просто с какими-то там, как оккупанты пытаются представить, "процессуальными мероприятиями". А с террористическим воздействием на людей. После которого жители оккупированного Крыма – граждане Украины – оказываются в больницах и погибают. Инсульты, инфаркты, стрессы, обостряются хронические болезни. Особо сильно террор оккупантов воздействует на детей, у которых террористы забирают в тюрьмы отцов, братьев, задерживают матерей, сестер.

Так вот, беря это во внимание , мы настаиваем, чтобы международные миссии вошли в Крым. Но это должен быть не "политический туризм", не разовые акции, а планомерная работа.

- Не может случиться так, что Миятович в ходе визита встретится лишь с тем, на кого укажут оккупанты, а потому не получит объективной информации?

- Поясню на примере. В 2016 году, когда я пребывал под арестом в Крыму, ко мне приезжал спецпредставитель генсека Жерар Штудман. И его привели ко мне в камеру с двумя прокурорами, которые меня посадили. И с переводчиком, которого дала ему российская прокуратура. Это что за миссия такая? Которая затем переходит в стадию оправдания российских террористов? Причем я видел, что переводят неправильно. Поэтому пришлось жестко это предъявить прокурорам. И очень серьезно и жестко поговорить с самим Штудманом. Кстати, он по-русски неплохо понимает.

Так вот: во-первых, такие миссии должны проводиться через Украину, согласовываться с украинскими властями. И, конечно, как я уже говорил, они должны быть долгосрочными. "Политический туризм", когда на один день можно организовать "пляшущих матрешек", собрать группу лизоблюдов, как это делают для членов европарламента, которые часто заезжают туда в нарушении закона – не через Украину, – неприемлем. Такие миссии неэффективны. Более того, они опасны с точки зрения снижения внимания к Крыму международного сообщества.

Поэтому визит Миятович, если он состоится, должен быть согласован с Украиной, базироваться на программных целях и, конечно, хорошо подготовлен. Чтобы оккупантам не удалось ее одурачить. Это очень важно.

- С украинской стороной или с представителями Меджлиса из офиса еврокомиссара пытались связаться относительно помощи в подготовке визита?

- Пока нет.

- Если свяжутся, будете принимать участие? Я имею в виду предоставление информации, помощь в организации встреч с жителями Крыма?

- В организации визита миссии Штудмана мы принимали участие. Но он прямо сказал, что он поставлен в определенные рамки и генсеком Совета Европы Турбьерном Ягландом, и Москвой.

Конечно, мы стремимся и хотим, чтобы международные организации, международное сообщество получали объективную информацию по Крыму. Но важно, чтобы такое же стремление было и у международных миссий. Примером могла бы служить протокольная миссия, которая в 2015 году приезжала из Турции. Она очень качественно и скрупулезно изучила ситуацию. Россия попыталась влиять на них, но это не получилось. И после правдивых, честных, очевидных выводов этой миссии ее больше на полуостров не пускали.

- Недавно вы побывали в Канаде, где присутствовали, в частности, на заседании парламента, в ходе которого рассматривался вопрос о признании депортации крымскотатарского народа геноцидом. К сожалению, соответствующая резолюция не прошла…

- Хотелось подробнее пояснить этот момент. Наша поездка готовилась в рамках 75-летия депортации крымскотатарского народа. Планировался ряд встреч, церемония поднятия крымскотатарского флага и так далее. И только перед вылетом мы узнали, что один из депутатов, либерал Борис Вжесневський (канадский политик украинского происхождения, – ред.), подал проект такой резолюции. При этом отмечу, что, когда ранее консерваторы вносили не резолюцию, а законопроект, либералы его почему-то не поддержали.

По сути, мы были поставлены перед фактом. Мы говорили с этим депутатом, с его стороны было много эмоций, инициативы. Но мы не совсем были в курсе того, что резолюция, по канадскому законодательству, в отличие от законопроектов, принимается единогласно. Когда мы пришли на заседание, нашу группу все депутаты приветствовали стоя, высказывая уважение. Но было одно обстоятельство: Канада на пороге парламентских выборов. И конкуренция между двумя большими партиями – либералами и консерваторами – достигла апогея. И это, конечно, повлияло на результаты голосования.

Кроме того, не все консерваторы были ознакомлены с этой резолюцией. Скорей, этот документ был похож на пиар-ход отдельного депутата, а не на подготовленное решение. При таком раскладе сил и в таких обстоятельствах он не мог быть принят.

- Вы сказали, что ранее парламент Канады уже предпринимал попытку признать депортацию геноцидом. То есть нельзя исключать, что будут еще попытки?

- Да. Майское решение ни в коем случае нельзя расценивать как провал. Консерваторы, с которыми мы затем встречались, заверили, что они готовы поддержать именно законопроект. И это очень хорошо. Потому что резолюция, согласно канадским законам, "умирает" вместе с завершением срока полномочий созыва. А закон будет действовать постоянно.

- Какие государства еще могут принять аналогичные решения?

- Мы имеем поддержку во всех демократических странах. Но надо понимать: принятие такого решения – не очень простой процесс. Украина десятилетиями работала, чтобы Голодомор был признан геноцидом рядом стран. Что касается депортации, то ее признали геноцидом в Латвии и Литве, и мы очень благодарны этим государствам за понимание и объективную оценку. Сейчас мы работаем с Польшей, с Канадой. Так что это только начало.

- Не только представители Меджлиса и Курултая проводят активную международную работу. Россия также активно действует на международном уровне, стараясь обернуть мнение в свою сторону. В том числе, используя коллаборантов из числа представителей крымскотарского народа. По информации СМИ, Москва формирует целые делегации, которые ездят по разным странам и рассказывают, как хорошо жить в российском Крыму…

- Еще до российской оккупации ФСБ РФ и ГРУ РФ говорили в своих отчетах о невозможности свести контакты и договориться с Меджлисом как самой влиятельной силой. На протяжении многих лет вкладывались деньги в определенных маргиналов с целью дискредитации Меджлиса, разрабатывались планы, программы. Но это не привело к результату, к которому стремилась Москва. Как только произошла оккупация, российская сторона заявила о недоговороспособности нашего народа.

Поэтому Кремль продолжил действовать своими методами. Объявили Меджлис экстремистской организацией. Арестовали меня как замглавы Меджлиса, депортировали двух наших лидеров – Мустафу Джемилева и Рефата Чубарова, открыли целый ряд уголовных дел против руководства и членов Меджлиса.

После этого стали искать коллаборантов, прикормленных подлецов. Нашли. Но очень мало – чтобы их пересчитать, хватит пальцев двух рук. Крымскотатарский народ отверг предателей. Есть масса эпизодов: когда кто-то из коллаборантов появлялся на мероприятиях или пытался собрать какое-то собрание, их оплевывали и выгоняли. Выгоняли, даже когда те приходили на похороны – это крайняя степень презрения. Никто не хочет видеть и общаться с предателями.

Россия пыталась переформатировать Курултай крымскотатарского народа – эта попытка провалилась. По нашим данным, из 250 членов делегации они сумели взять подписи об участии только у 34. И то часть из этих людей подписались только под угрозами и шантажом. В Меджлисе оказалось шесть коллаборантов. Они исключены сейчас из Меджлиса делегатами Курултая и, главное, народом. После того, как успеха в попытках переформатировать руководящие выборные органы Кремль не достиг, они начали создавать карманные организации. И назначать "лидеров народа".

Дальше они пытаются такого рода людей, не пользующихся авторитетом среди народа, выводить на международные площадки. Но это тоже не дает эффект. Потому что авторитет и позиции Меджлиса крымскотатарского народа и общественных организаций в мире прочны.

В итоге судьба предателей одна, она определена изначально. Россия их попользует и выбрасывает, как один известный предмет. Так произошло уже не с одним коллаборантом.

- На днях прошла информация, что Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова и российский омбудсмен Татьяна Москалькова договорились о создании рабочей группы по освобождению заключенных. Сколько, кстати, сегодня крымских узников совести содержится в российских тюрьмах и СИЗО?

- С учетом тех, кого арестовали на днях, и вместе с украинскими моряками – 120 человек. И эта цифра постоянно растет. Россия искусственно создает ситуацию, позволяющую использовать людей в качестве заложников. Для них люди – аргумент в переговорах, материал. И этот материал они регулярно пополняют. Мы имеем дело с государством-террористом, потому и видим такие методы. Для них нет понятия морали, чести и даже закона.

- Возвращаясь к группе. Есть шанс, что на этот раз работа будет иметь положительный эффект?

- Что касается группы, то первым возникает вопрос: зачем ее создавать? Помните изречение? "Если не хочешь решать вопрос – создавай комиссию". Какая рабочая группа, если уже была рабочая группа и столько лет ставились все возможные вопросы? И о количестве арестованных, незаконно осужденных, пропавших без вести, убитых. И о формах, механизмах обмена. Все давно обговорено, и не один раз, все давно известно. Однако результат мизерный. Если в прошлые годы еще удавалось большие группы наших военнопленных освобождать, то затем процесс приостановился. А Россия начала набирать новые группы заложников, причем уже открыто, как в прошлом году украинских моряков в Азове. Регулярно арестовывают невинных людей, незаконно бросают в застенки.

Так вот, чтобы их освободить, никакие рабочие группы не нужны. России просто нужно выпустить всех наших заложников – и политических, и военных, которых они захватили на украинской территории, в нарушение всех моральных норм и международного законодательства.

- Представители крымскотатарского народа на этих выборах Верховной Рады идут в парламент по спискам разных партий. Какие первоочередные задачи будете решать в парламенте?

- Задачи, позиции и принципы у нас те же, что и у всех патриотов страны. Это укрепление Украины, освобождение Крыма, воссоздание территориальной целостности государства, развитие страны для победы над врагом, вхождение в Европейский Союз и Североатлантический блок. И еще – не дать возможности реваншистам, которые выступают за отмену достижений последних лет, продать России Крым и Украину.

И мы не в разные политсилы вошли. Мы вошли в те политсилы, которые декларируют и разделяют вышеназванные принципы. Сегодня актуальность Крыма в Украине и в мире высока, роль и позиции крымскотатарского народа в защите территориальной целостности Украины по достоинству оценивают и в Украине, и в мире. Поэтому желание иметь в своих рядах людей, которые борются за целостность Украины, за основополагающие права и свободы, в принципе, понятно.

Напомним, ранее новости "Сегодня" сообщали, что США и Европа потребовали от России прекратить задержания крымских татар.

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