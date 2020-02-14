Члены Сената США сделали Зеленскому интересное предложение

Фото: twitter.com/usembassykyiv

После встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским члены американского Сената от Республиканской и Демократической партий предложили оставить скандал вокруг импичмента своего президента Дональда Трампа в прошлом.

Об этом сенаторы-республиканцы Джон Баррассо и Рон Джонсон, а также их коллега-демократ Кристофер Мерфи заявили в Киеве 14 февраля.

"Мы уверены, что Зеленский никаким образом не хочет быть вовлечен во внутреннюю политику США. Мы хотим, чтобы вопрос импичмента остался позади", – заявили они журналистам по итогам переговоров.

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В то же время, американское посольство назвало целью их визита укрепление "непоколебимой двухпартийной поддержки Украины со стороны США" и партнерских отношений двух стран.

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Кроме прочего, сенаторы заверили, что продолжат усилия по увеличению объемов военной помощи.

Напомним, что члены Демократической партии инициировали в прошлом году процедуру импичмента после телефонного разговора Трампа с украинским президентом Владимиром Зеленским 25 июля прошлого года. Во время беседы Трамп призывал начать расследование в отношении экс-вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера, а также предполагаемого вмешательства в американские выборы 2016 года с территории Украины.

Однако 5 февраля стало известно, что Сенат отклонил оба пункта обвинения, таким образом, позволив 45-му президенту США остаться на своем посту.

Все подробности в спецтеме Импичмент Трампа

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