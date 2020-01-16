Угроза импичмента: демократы Палаты представителей передали обвинения против Трампа в Сенат

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Демократы Палаты представителей Конгресса США передали обвинительное заключение против президента Дональда Трампа в рамках процедуры импичмента в Сенат. Церемония транслировалась ведущими американскими телеканалами. Конгрессмены ранее приняли соответствующую резолюцию.

Спикер нижней палаты Нэнси Пелоси подписала две статьи обвинения: злоупотребление властью и препятствование расследованию Конгресса. После этого утвержденные семь обвинителей (управляющих) во главе с председателем спецкомитета по разведке Адамом Шиффом, которые будут представлять Палату представителей на судебном процессе, направились в Сенат. Затем статьи были переданы лидеру республиканского большинства в верхней палате Митчу Макконнеллу.

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24 сентября Палата представителей Конгресса США объявила о запуске процедуры импичмента в отношении Трампа. Демократическая партия смогла инициировать этот процесс благодаря тому, что располагает большинством в нижней палате законодательного органа. Поводом для начала расследования в рамках процедуры импичмента послужили предположения об оказании главой Белого дома давления на президента Украины Владимира Зеленского с целью навредить политическим оппонентам Трампа в США.

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Палата представителей уже утвердила обвинительное заключение в отношении президента, состоящее из двух статей: злоупотребление властью и препятствование проводимому Конгрессом расследованию. Обвинения теперь должны быть переданы в Сенат, где процедура импичмента превратится в судебный процесс. Сенаторы на нем выполняют функции присяжных, а нижняя палата законодательного органа США фактически выступает стороной обвинения. Руководить процессом будет председатель Верховного суда США.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что Нэнси Пелоси провела несколько встреч за закрытыми дверями с представителями демократов в Палате представителей, чтобы определиться с тем, кто станет "менеджерами импичмента".

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