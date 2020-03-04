Что известно о новом премьер-министре Денисе Шмыгале

4 марта Верховная Рада назначила Дениса Шмыгаля премьер-министром – соответствующий проект постановления поддержал 291 народный депутат.

Ровно месяц назад, 4 февраля, Денис Шмыгаль был назначен вице-премьер-министром – министром развития громад и территорий после увольнения Алены Бабак. До этого времени чиновник занимал должность главы Ивано-Франковской областной государственной администрации.

Денис Шмыгаль, 1975 года рождения, имеет высшее образование (Государственный университет "Львовская Политехника", менеджмент в производственной сфере (машиностроение), инженер-экономист), а также является кандидатом экономических наук.

В 2000-х работал на разных должностях в "Львовском автобусном заводе", затем в инвестиционной компании. На государственную службу пришел в 2009 году – стал помощником председателя Львовской ОГА отдела обеспечения деятельности руководства аппарата облгосадминистрации. Затем пошел по разным экономическим и инвестиционным должностям в ОГА.

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В 2014-м стал заместителем начальника главного управления Миндоходов Львовской области; в 2015-м советник президента, вице-президент, генеральный директор, член Наблюдательного совета ООО ТПК "Львовхолод".

В 2018 году – директор Бурштынской ТЭС.

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Напомним, причиной замены нынешнего главы правительства Алексея Гончарука называют якобы неудовлетворительные результаты Кабинета министров. В январе он даже подавал в отставку, но президент не принял ее. 17 января Зеленский встретился с Гончаруком и дал ему еще один шанс. Но, похоже, он им не воспользовался.

Все подробности в спецтеме Отставка Гончарука

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