Зеленский дал Гончаруку еще один шанс: что ответил премьер

«Меня не пугает перспектива попробовать вернуть предоставленный аванс, кредит доверия», - сказал Гончарук

Алексей Гончарук / Фото: Кабинет министров Украины

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук поблагодарил президента Владимира Зеленского за возможность второго шанса и за доверие и согласился с предложенными изменениями, которые необходимо провести в ближайшее время.

Об этом сообщает сайт главы государства.

"Меня не пугает перспектива попробовать вернуть предоставленный аванс, кредит доверия, который вы делегировали от имени общества. Для меня это важная задача, большая честь. И мы готовы выполнить поставленные вами задачи", – сказал Алексей Гончарук.

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Отдельно премьер-министр отметил необходимость определиться с уровнем заработных плат, которые получают работники на публичной службе.

Также Зеленский сказал Гончаруку урегулировать скандальные премии топ-менеджеров "Нафтогаза".

Напомним, что история с появлением в СМИ аудиозаписей, якобы сделанных на заседаниях правительства, где обсуждалась экономическая политика и коммуникация с президентом Владимиром Зеленским, получила продолжение.

Премьер-министр Алексей Гончарук прокомментировал появившиеся в СМИ записи. Однако позже премьер заявил, что написал заявление об отставке.

Все подробности в спецтеме Отставка Гончарука

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