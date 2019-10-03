Зеленский четко объяснил, как понимает "формулу Штайнмайера"

Формула объясняет лишь условия для начала работы закона об особом статусе Донбасса, утверждает президент

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Так называемая "формула Штайнмайера" о мирном регулировании конфликта на Донбассе, одобренная представителем Украины на Минских переговорах Леонидом Кучмой, регулирует лишь начало работы закона об особом статусе Донбасса.

Об этом 3 октября заявил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении к нации.

"Предполагает ли она, что Украина признает аннексию Крыма и отказывается от Донбасса? Нет. Предполагает ли она, что выборы на Донбассе пройдут завтра под пулеметными дулами? Нет. Почему три года назад предыдущий президент Украины заявлял о начале имплементации этой формулы? Неужели он хотел предать Украину? Эта формула гласит лишь об одном: когда должен заработать так называемый Закон об особом статусе Донбасса", – сказал президент.

По его словам, этот закон заработает после того, как на оккупированных территориях пройдут местные выборы согласно Конституции Украины и украинскому законодательству, а также после публикации отчета ОБСЕ о том, что голосование соответствовало международным демократическим стандартам.

"Вот с чем Украина согласилась в Минске", – сказал президент.

Как сообщали "Сегодня", 1 октября в Минске прошла встреча Трехсторонней контактной группы, на которой Украина одобрила текст "формулы Штайнмайера". Однако стоит отметить, что это только согласование документа, который будет передан "Нормандской четверке", лидеры стран которой и обсудят все нюансы, в том числе и предохранители выполнения договоренностей. Само одобрение Киевом документа в Минске ни на что не влияет, а наоборот – разблокировало единственную преграду для переговоров в "нормандском формате".

На брифинге президент Владимир Зеленский четко дал понять, что ни о какой сдаче нацинтересов Украины нет и выборы в ОРДЛО не будут проведены, пока не будут выведены российские войска и не обеспечена безопасность. Зеленский объяснил, что включает в себя "формула Штайнмайера", о которой договорились в Минске.

Все подробности в спецтеме Формула Штайнмайера

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