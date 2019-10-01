Украина одобрила текст "Формулы Штайнмайера"

/ Фото: AFP

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Украинские власти одобрили текст так называемой "формулы Штайнмайера", которая предполагает урегулирование на Донбассе.

Об этом на брифинге 1 октября заявил президент Украины Владимир Зеленский, подтвердив то, что власти ответили на письмо спецпредставителя ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе по Украине Мартина Сайдика.

"Мы ответили на письмо господина Сайдика, что мы одобряем текст "Формулы Штайнмайера", – сказал Зеленский.

Напомним, ранее официальный Киев озвучил свою позицию: Украина не против "формулы Штайнмайера", но только после выполнения блока Минских договоренностей по безопасности. Подробнее об этом читайте в материале на нашем сайте.

Все подробности в спецтеме Формула Штайнмайера

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