Украина одобрила текст "Формулы Штайнмайера"

Украинские власти одобрили текст так называемой "формулы Штайнмайера", которая предполагает урегулирование на Донбассе.
Об этом на брифинге 1 октября заявил президент Украины Владимир Зеленский, подтвердив то, что власти ответили на письмо спецпредставителя ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе по Украине Мартина Сайдика.
"Мы ответили на письмо господина Сайдика, что мы одобряем текст "Формулы Штайнмайера", – сказал Зеленский.
Напомним, ранее официальный Киев озвучил свою позицию: Украина не против "формулы Штайнмайера", но только после выполнения блока Минских договоренностей по безопасности. Подробнее об этом читайте в материале на нашем сайте.
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