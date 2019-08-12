Что увидел Зеленский в Житомирской области с высоты птичьего полета: фото

Президент Владимир Зеленский сегодня посетил Житомирскую область. В ходе визита глава государства на вертолете проинспектировал состояние лесов, где происходит незаконная добыча янтаря.

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Как сообщали новости "Сегодня", одна из главных тем сегодняшней поездки Зеленского в Житомирскую область – незаконная добыча янтаря. Отметим, что в некоторых областях страны идут настоящие "янтарные войны". В районах, где добывают солнечный камень, за каждый квадратный метр борьба идет не на жизнь. Кровавые побоища и перестрелки уже никого не удивляют. У каждого третьего есть оружие. И старатели готовы защищать "свою территорию". Житомирская область среди лидером по добыче янтаря и проблемам, связанным с этим.

Во время совещания по вопросам незаконной добычи янтаря в Житомирской области, проходившей с участием президента Владимира Зеленского, глава Национальной полиции Сергей Князев, сообщил, что копатели янтаря повредили в трех регионах более семи тысяч гектаров земель – более 6200 га земель лесного фонда и более 1000 га земель сельскохозяйственного назначения.

Во время встречи с местной властью и активом Житомирской области в Олевской райгосадминистрации Владимир Зеленский поручил уволить начальников СБУ в трех областях, а также девять руководителей райотделов Нацполиции.

Ранее сайт "Сегодня" собрал в одном сюжете наиболее яркие моменты общения президента с чиновниками:

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