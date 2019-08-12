Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,09
28,1

Что увидел Зеленский в Житомирской области с высоты птичьего полета: фото

Сегодня, 16:57

Глава государства на вертолете проинспектировал состояние лесов, где происходит незаконная добыча янтаря

Президент Владимир Зеленский сегодня посетил Житомирскую область. В ходе визита глава государства на вертолете проинспектировал состояние лесов, где происходит незаконная добыча янтаря.

Реклама

Как сообщали новости "Сегодня", одна из главных тем сегодняшней поездки Зеленского в Житомирскую область – незаконная добыча янтаря. Отметим, что в некоторых областях страны идут настоящие "янтарные войны". В районах, где добывают солнечный камень, за каждый квадратный метр борьба идет не на жизнь. Кровавые побоища и перестрелки уже никого не удивляют. У каждого третьего есть оружие. И старатели готовы защищать "свою территорию". Житомирская область среди лидером по добыче янтаря и проблемам, связанным с этим.

В тренде
США напомнили Путину: Крым – это Украина

Во время совещания по вопросам незаконной добычи янтаря в Житомирской области, проходившей с участием президента Владимира Зеленского, глава Национальной полиции Сергей Князев, сообщил, что копатели янтаря повредили в трех регионах более семи тысяч гектаров земель – более 6200 га земель лесного фонда и более 1000 га земель сельскохозяйственного назначения.

Во время встречи с местной властью и активом Житомирской области в Олевской райгосадминистрации Владимир Зеленский поручил уволить начальников СБУ в трех областях, а также девять руководителей райотделов Нацполиции. 

Ранее сайт "Сегодня" собрал в одном сюжете наиболее яркие моменты общения президента с чиновниками:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Зеленский янтарь житомирская область

Источник: Сегодня

Реклама

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Порошенко пришел на допрос в Госбюро расследований
Порошенко пришел на допрос в Госбюро расследованийПолитика
Премьер Израиля едет в Украину: СМИ назвали настоящую причину
Премьер Израиля едет в Украину: СМИ назвали настоящую причинуПолитика
Психолог объяснила, почему Зеленский в Украине включает
Психолог объяснила, почему Зеленский в Украине включает "режим Лукашенко"Политика
Джемилев прокомментировал заявление Эрдогана по Крыму
Джемилев прокомментировал заявление Эрдогана по КрымуКрым
"Не ставьте нам условия": Зеленский поспорил с активистами из-за назначенийПолитика
Нетаньяху летит в Киев на встречу с Зеленским: стала известна дата и программа визита
Нетаньяху летит в Киев на встречу с Зеленским: стала известна дата и программа визитаПолитика

Новости партнеров

Loading...