"Чтобы сохранить свой язык": Венгрия выдвинула Украине новое требование

Отношения Украины и Венгрии ухудшились после принятия осенью 2017 года Верховной Радой нового закона об образовании

Венгрия / Фото: Getty Images

Министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто, который ранее назвал условие для встречи президента Украины Владимира Зеленского и венгерского премьера Виктора Орбана, заявляет, что Венгрия предлагает не увеличивать количество предметов преподавания на украинском языке для нацменьшинств, предусмотренное новым законом о среднем образовании. Об этом Сийярто сказал в Киеве на пресс-конференции с вице-премьер-министром по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрием Кулебой.

В частности, главу МИД Венгрии спросили, считает ли он правильным шагом принятие в Украине закона о среднем образовании относительно выполнения обязательств по соблюдению прав национальных меньшинств.

"Если бы мы были довольны сложившейся ситуацией мы не делали бы предложений относительно улучшения ситуации. Нам кажется, что можно добиться того, чтобы проживающие в Украине венгры изучали государственный (украинский) язык даже без того, чтобы постепенно количество украиноязычных предметов у них увеличивалось", - подчеркнул Сийярто.

Также он добавил, что Венгрия готова помочь как финансово, так и методологически, чтобы преподавание украинского языка для венгерского меньшинства в Закарпатье было гораздо эффективнее.

"Мы считаем, что изучение государственного языка на очень высоком уровне и одновременно усвоения, владение и использование родного языка в области обучения – это две такие цели, которые могут быть одновременно достигнуты", - подчеркнул глава МИД Венгрии, добавив, что позиция Будапешта заключается в том, "чтобы венгры Закарпатья могли сохранить свой язык".

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Он добавил, что Венгрия сделала Украине такие два предложения и надеется, что украинская сторона согласится с ними.

Сийярто сообщил, что сегодня встречался с министром образования и науки Украины Анной Новосад.

"Мы договорились о том, что госпожа министр срочно примет у себя представителей союза педагогов Закарпатья, и в результате этих переговоров будет принято решение (касающееся образовательного процесса для венгерского национального меньшинства – Ред.)", – сказал министр.

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Как известно, отношения Украины и Венгрии ухудшились после принятия осенью 2017 года Верховной Радой нового закона об образовании.

Венгрия блокирует проведение заседаний Комиссии Украина-НАТО, заявляя о якобы нарушении прав венгров, живущих в Украине, из-за положения закона, которым определено, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык.

Согласно заключению Венецианской комиссии от 8 декабря 2017 года, украинским властям рекомендовано сбалансировать положение языковой статьи закона "Об образовании".

Напомним, что Венгрия уже не впервые требует отменить языковую норму закона об образовании.

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