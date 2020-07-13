Чтобы суд не думал "отмазать": Зеленский за пожизненное заключение для пьяных водителей

Президент считает, что действующие законы, решения и стратегии радикально не изменили ситуации на дорогах

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на смертельное ДТП под Киевом и отметил необходимость более жесткой уголовной ответственности за вождение в нетрезвом состоянии, что привело к гибели людей в результате дорожно-транспортного происшествия.

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Об этом сообщает сайт главы государства.

По его словам, ситуация на автодорогах остается крайне сложной. Всего за первое полугодие 2020 году на дорогах погибло почти 1,5 тысячи человек.

"В ДТП в Украине погибает больше людей, чем на войне. Такое количество может даже сравниться с любой эпидемией", – добавил Владимир Зеленский.

Последняя авария, вызванная пьяным водителем 12 июля под Киевом, является доказательством сложной ситуации на дорогах. В результате ДТП погибли четыре человека, еще один ребенок находится в тяжелом состоянии.

"Хочу выразить соболезнования семье погибших. Прошу оказать всю необходимую помощь, в частности для лечения ребенка", – сказал глава государства.

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Президент отметил, что действующие законы, решения и стратегии ничего не решили и радикально не изменили ситуацию на дорогах.

"Бездействие и безответственность – эти два слова характеризуют отношение власти на всех уровнях к этой проблеме. Ужасное ДТП – это прямое следствие того, что люди не осознают ответственности, когда "навеселе" садятся за руль", – подчеркнул глава государства.

По его словам, безопасность дорожного движения должно стать приоритетом номер один для президента, правительства, руководителей ОГА, городских голов и председателей ОТГ.

Президент считает, что, поскольку действующие штрафы не имеют соответствующего сдерживающего эффекта для водителей, садящихся за руль навеселе, нужно увеличить их в 5-10 раз (если нарушение правил незначительное). В случае, если пьяный водитель спровоцировал ДТП, которая привела к человеческим жертвам, должна быть введена более суровая уголовная ответственность.

"Если вождение в пьяном повлекло гибель – срок наказания должен быть увеличен. Возможно, к пожизненному заключению. Я – за максимальную криминализации этих преступлений. Жестко и надолго. И с максимальной оглаской. И чтобы ни один суд не думал кого-то "отмазать", – заявил президент.

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Президент также обратился к премьер-министру Украины, чтобы в течение недели были подготовлены реальные предложения и сформирован действенный план мероприятий по повышению безопасности дорожного движения.

"И напоследок. Мы с вами не можем влиять на правоохранительные органы и суды, но это дело будет на моем личном контроле. За ней будет следить, уверен, вся страна. Никто не поймет, если это лицо, через которую погибло такое количество людей, каким-то образом, через какие-то условия или знакомства, выйдет под залог, на свободу или на поруки", – резюмировал Владимир Зеленский.

Напомним, что ранее стали известны шокирующие данные о виновнике аварии под Киевом.

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