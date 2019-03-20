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ЦИК отказал ОБСЕ в регистрации россиян наблюдателями на выборах

Сегодня, 19:37

Международным наблюдателем не может быть лицо, являющееся гражданином государства-агрессора

Фото: Getty Images
ЦИК отказал ОБСЕ в регистрации россиян наблюдателями на выборах //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/04a/413/5c904a413fe45.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/04a/413/5c904a413fe45.jpg Политика Международным наблюдателем не может быть лицо, являющееся гражданином государства-агрессора

Центральная избирательная комиссия отказала Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ в регистрации граждан РФ международными наблюдателями на выборах президента Украины 31 марта. Соответствующее решение члены комиссии приняли на заседании.

Как отметила секретарь ЦИК Наталья Бернацкая, в комиссию 15 марта поступило заявление от БДИПЧ ОБСЕ о регистрации 24 граждан РФ официальными наблюдателями на выборах президента Украины.

Она подчеркнула, что, согласно законодательству, международным наблюдателем не может быть лицо, являющееся гражданином государства-агрессора или государства-оккупанта.

Таким образом, Центризбирком отказал БДИПЧ ОБСЕ в регистрации наблюдателей.

Напомним, 7 февраля Верховная Рада приняла закон о недопуске российских наблюдателей на выборы в Украине. Депутаты внесли изменения в избирательное законодательство и теперь запрещено россиянам наблюдать за украинским президентскими выборами.

Позже в Москве заявили, что российских наблюдателей на выборах не будет. В Министерстве иностранных дел РФ аргументировали такое решение соображениями безопасности их представителей.

В то же время в ОБСЕ приняли окончательное решение по наблюдателям из РФ на выборах в Украине. Как заявлял пресс-секретарь БДИПЧ Томас Раймер, организация не будет привлекать представителей России для наблюдения за президентскими выборами в Украине, так как украинская сторона отказывается их аккредитовать.

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Тег Россия, выборы, ЦИК

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Источник:

УНИАН

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