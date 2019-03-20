ЦИК отказал ОБСЕ в регистрации россиян наблюдателями на выборах
Международным наблюдателем не может быть лицо, являющееся гражданином государства-агрессора
Центральная избирательная комиссия отказала Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ в регистрации граждан РФ международными наблюдателями на выборах президента Украины 31 марта. Соответствующее решение члены комиссии приняли на заседании.
Как отметила секретарь ЦИК Наталья Бернацкая, в комиссию 15 марта поступило заявление от БДИПЧ ОБСЕ о регистрации 24 граждан РФ официальными наблюдателями на выборах президента Украины.
Она подчеркнула, что, согласно законодательству, международным наблюдателем не может быть лицо, являющееся гражданином государства-агрессора или государства-оккупанта.
Таким образом, Центризбирком отказал БДИПЧ ОБСЕ в регистрации наблюдателей.
Напомним, 7 февраля Верховная Рада приняла закон о недопуске российских наблюдателей на выборы в Украине. Депутаты внесли изменения в избирательное законодательство и теперь запрещено россиянам наблюдать за украинским президентскими выборами.
Позже в Москве заявили, что российских наблюдателей на выборах не будет. В Министерстве иностранных дел РФ аргументировали такое решение соображениями безопасности их представителей.
В то же время в ОБСЕ приняли окончательное решение по наблюдателям из РФ на выборах в Украине. Как заявлял пресс-секретарь БДИПЧ Томас Раймер, организация не будет привлекать представителей России для наблюдения за президентскими выборами в Украине, так как украинская сторона отказывается их аккредитовать.
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