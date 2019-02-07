Российских наблюдателей на выборах в Украине не будет: Рада приняла закон

Москва всячески пытается отправить своих представителей в Украину, а Киев пресек это на корню

Фото: Facebook

Российских наблюдателей на выборах в Украине не будет: Рада приняла закон //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/c25/8f4/5c5c258f44936.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/c25/8f4/5c5c258f44936.jpg 2019-02-07T14:35:00+02:00 Политика Москва всячески пытается отправить своих представителей в Украину, а Киев пресек это на корню

Верховная Рада запретила российским наблюдателям присутствовать на выборах в Украине, приняв законопроект №9524 о внесении изменений в избирательное законодательство. За это проголосовали 232 народных депутата.

Законопроект предусматривает запретить наблюдение за украинскими выборами лицам, являющимся гражданами государства-агрессора, а также лицам, которых предложила Россия в качестве наблюдателей отправить в Украину.

Напомним, недавно министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что ОБСЕ пригласила Россию на выборах президента Украины. Позже стало известно, что ЦИК России представил в МИД РФ список кандидатур экспертов в качестве возможных участников миссии ОБСЕ по краткосрочному и долгосрочному наблюдению. Руководитель, член Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Игорь Борисов утверждает, что наблюдателями могут стать эксперты Российского общественного института избирательного права.

В свою очередь ЦИК Украины напомнила иностранным наблюдателям, что Россия признана агрессором, и предупредила иностранные государства и международные организации о тщательном отборе официальных наблюдателей на выборы президента.

В то же время президент Петр Порошенко заявлял на днях, что отдаст приказ Госпогранслужбе не пускать наблюдателей от РФ в Украину. "Я, как президент Украины, отдам приказ, как верховный главнокомандующий, Госпогранслужбе Украины не пустить (наблюдателей от России. – Ред.). И гарантирую вам и украинскому народу, что приказ верховного главнокомандующего будет исполнен".

А вот спецпредставитель США по Украине Курт Волкер посоветовал Украине допустить российских наблюдателей на президентские выборы. Он считает, что, если наблюдателей из РФ не будет, то выборы можно поставить под сомнение.

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