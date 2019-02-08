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Российских наблюдателей на выборах не будет: МИД РФ назвал причину

Сегодня, 14:56

В России считают, что ее представителям будет грозить опасность на территории Украины

Российских наблюдателей на выборах не будет: МИД РФ назвал причину //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/dfa/fea/5c4dfafea302a.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/dfa/fea/5c4dfafea302a.jpg Новости В России считают, что ее представителям будет грозить опасность на территории Украины

Российских наблюдателей на президентских выборах в Украине не будет. Соответствующее решение было озвучено 8 февраля министерством иностранных дел РФ.

Решение не отправлять своих представителей в Украину в рамках наблюдательной миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ во внешнеполитическом ведомстве России аргументировали "соображениями безопасности" их представителей.

"Расцениваем отказ Украины от аккредитации российских наблюдателей как грубейшее нарушение международных обязательств в области общепринятых электоральных процедур", – говорится в опубликованном пресс-службой МИД РФ коммюнике.

В Москве поставили под сомнение прозрачность и объективность итогов предстоящего волеизъявления из-за отсутствия российских наблюдателей и ликвидации избирательных участков на территории страны-оккупанта.

Кроме того, в РФ считают, что такой поворот наносит "значительный урон имиджу БДИПЧ".

Напомним, ранее Верховная Рада запретила российским наблюдателям присутствовать на выборах в Украине, приняв законопроект №9524 о внесении изменений в избирательное законодательство.

Как мы уже писали, в Бюро по демократическим институтам и правам человека решение Рады назвали противоречием международным принципам наблюдательного процесса за выборами.

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Тег Россия, наблюдатели, выборы-2019, выборы 2019, выборы президента-2019 , Выборы президента Украины 2019

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