Российских наблюдателей на выборах не будет: МИД РФ назвал причину
В России считают, что ее представителям будет грозить опасность на территории Украины
Российских наблюдателей на президентских выборах в Украине не будет. Соответствующее решение было озвучено 8 февраля министерством иностранных дел РФ.
Решение не отправлять своих представителей в Украину в рамках наблюдательной миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ во внешнеполитическом ведомстве России аргументировали "соображениями безопасности" их представителей.
"Расцениваем отказ Украины от аккредитации российских наблюдателей как грубейшее нарушение международных обязательств в области общепринятых электоральных процедур", – говорится в опубликованном пресс-службой МИД РФ коммюнике.
В Москве поставили под сомнение прозрачность и объективность итогов предстоящего волеизъявления из-за отсутствия российских наблюдателей и ликвидации избирательных участков на территории страны-оккупанта.
Кроме того, в РФ считают, что такой поворот наносит "значительный урон имиджу БДИПЧ".
Напомним, ранее Верховная Рада запретила российским наблюдателям присутствовать на выборах в Украине, приняв законопроект №9524 о внесении изменений в избирательное законодательство.
Как мы уже писали, в Бюро по демократическим институтам и правам человека решение Рады назвали противоречием международным принципам наблюдательного процесса за выборами.
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