ЦИК признала 191 кандидата избранными депутатами в Верховную Раду

Центральная избирательная комиссия признала избранными 191 народного депутата. Об этом сообщает официальный сайт ЦИК.
"По состоянию на 3 августа Центральная избирательная комиссия признала избранными 191 народного депутата Украины", – говорится в сообщении.
Кроме того, ЦИК изменила состав отдельных окружных избирательных комиссий по выборам народных депутатов Украины в соответствии с постановлением ЦИК от 31 мая 2019 № 919.
Отметим, в Украине завершились внеочередные выборы в Верховную Раду . Сайт "Сегодня" внимательно следил за подсчетом голосов Центральной избирательной комиссией . В данном материале мы представим полный список кандидатов, прошедших в Верховную Раду Украины, исходя из подсчета голосов Центризбиркомом.
Напомним, по итогам подсчитанных 100% электронных протоколов уверенную победу одержала партия "Слуга народа" с 43,16% голосов. Далее идут "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 13,05%, "Батькивщина" – 8,18%, "Европейская солидарность" – 8,10% и "Голос" – 5,82%.
Кроме этого, мы писали, что официальные результаты внеочередных выборов в Верховную Раду Украины будут объявлены раньше отведенного для этого крайнего срока, который истекает 5 августа.
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