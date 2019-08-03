Новый парламент почти на 60% будет состоять из "слуг народа". Фото: М. Маркив

ЦИК признала 191 кандидата избранными депутатами в Верховную Раду https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0.jpg https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0.jpg 2019-08-03T16:07:00+03:00 Политика Также ЦИК изменила состав отдельных окружных избирательных комиссий

Центральная избирательная комиссия признала избранными 191 народного депутата. Об этом сообщает официальный сайт ЦИК.

"По состоянию на 3 августа Центральная избирательная комиссия признала избранными 191 народного депутата Украины", – говорится в сообщении.

Реклама

Кроме того, ЦИК изменила состав отдельных окружных избирательных комиссий по выборам народных депутатов Украины в соответствии с постановлением ЦИК от 31 мая 2019 № 919.

Отметим, в Украине завершились внеочередные выборы в Верховную Раду . Сайт "Сегодня" внимательно следил за подсчетом голосов Центральной избирательной комиссией . В данном материале мы представим полный список кандидатов, прошедших в Верховную Раду Украины, исходя из подсчета голосов Центризбиркомом.

Напомним, по итогам подсчитанных 100% электронных протоколов уверенную победу одержала партия "Слуга народа" с 43,16% голосов. Далее идут "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 13,05%, "Батькивщина" – 8,18%, "Европейская солидарность" – 8,10% и "Голос" – 5,82%.

Кроме этого, мы писали, что официальные результаты внеочередных выборов в Верховную Раду Украины будут объявлены раньше отведенного для этого крайнего срока, который истекает 5 августа.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама