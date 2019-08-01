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Официальные итоги выборов: в ЦИК назвали приблизительную дату

1 августа, 13:17

Татьяна Слипачук надеется, что Центризбирком не будет тянуть с обработкой протоколов до крайнего срока

Официальные итоги выборов: в ЦИК назвали приблизительную дату Новости Татьяна Слипачук надеется, что Центризбирком не будет тянуть с обработкой протоколов до крайнего срока

Официальные результаты внеочередных выборов в Верховную Раду Украины будут объявлены раньше отведенного для этого крайнего срока, который истекает 5 августа.

На это, как сообщила председатель Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук, надеются в ЦИК.

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Она отметила, что с 23 по 30 июля Центризбирком принял все 398 протоколов окружных избирательных комиссий. 199 протоколов пришло с итогами голосования на общегосударственном округе, и столько же – на одномандатном.

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Фото: Getty Images

При этом 51 ОИК обязали составить уточненные протоколы: 17 – об итогах голосования в общегосударственном и 47 – в одномандатном избирательном округе. На данный момент ЦИК не получила только три уточненных протокола по мажоритарным округам. Слипачук уточнила, что они должны прийти завтра и послезавтра.

"Мы ожидаем, что результаты разбирательств апелляционных жалоб завершатся в течение следующих 2-3 дней, что позволит комиссии подвести итоги голосования, поскольку установленный законодательством срок истекает 5 августа… Будем надеяться, что мы сделаем это даже раньше, чем 5 августа", – резюмировала она.

Напомним, по итогам подсчитанных 100% электронных протоколов уверенную победу одержала партия "Слуга народа" с 43,16%. Далее идут "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 13,05%, "Батькивщина" – 8,18%, "Европейская солидарность" – 8,10% и "Голос" – 5,82%.

С полным списком депутатов, которые прошли в Верховную Раду IX созыва по спискам партий и мажоритарным округам, вы можете узнать в статье на сайте "Сегодня".

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Источники: УНИАН , Сегодня

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