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На Майдане протестуют против регистрации Шария и Клюева кандидатами в Раду (фото и видео)

2 июля, 20:35

В Киеве проходит акция протеста против выдвижения на выборах в парламент разыскиваемых полицией кандидатов


Вечером 2 июля группа активистов собрала на Майдане Независимости в Киеве митинг против регистрации журналиста Анатолия Шария и бывшего вице-премьера Украины Андрея Клюева кандидатами в депутаты.

Как сообщил активист Роман Синицын, встречу назначили в 20:00.

"Неважно за кого вы, за Порошенко, за Вакарчука, за Тимошенко, за Ляшко или Зеленского.  Главное, чтобы вы были за Украину", – пишет он на своей странице в Facebook.

Нардеп Мустафа Найем подтвердил свое участие в акции, чтобы "напомнить, что мы есть и нам не все равно". Он призвал Офис президента дать свою оценку выдвижению Клюева, а партию "Слуга народа" призвать все партии и самовыдвиженцев на округе Клюева снять свои кандидатуры в пользу самого рейтингового кандидата. Таким образом, он надеется помешать победе Андрея Клюева.

"Молчание власти в ответ на несправедливость расценивается как поддержка несправедливости. Так было и так будет, независимо от того, кто, как и с каким процентом был избран", – пишет Найем.

Также в поддержку акции высказался и экс-президент Петр Порошенко.

"Мы за Украину! Мы за ее европейское будущее! И только совместными усилиями мы можем противостоять этому ползущему пророссийскому реваншу", – заявили на его странице в Facebook.

Напомним, Андрей Клюев является одним из подозреваемых в деле об избиении участников Евромайдана. ГПУ подозревает Клюева в незаконном препятствовании проведению митингов с применением физического насилия, а также в организации превышения служебных полномочий работниками правоохранительных органов. После Революции достоинства он был объявлен в международный розыск, но позже его убрали из базы Интерпола.

Анатолий Шарий также является фигурантом уголовного дела. Еще в 2011 году в отношении него открыли производство по подозрению в инсценировке покушения на самого себя с обстрелом своего автомобиля. Также после Майдана в 2014 году он покинул Украину.

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Тег Верховная Рада, акция, протест, демонстрация, Майдан Независимости, парламентские выборы, выборы в парламент

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