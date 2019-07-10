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"Да хоть на природу": Зеленский предложил перенести Киевскую ОГА из столицы

10 июля, 13:40

Президент Украины объяснил новому главе облгосадминистрации, почему нужно переехать из Киева

Фото: president.gov.ua

После назначения нового главы Киевской области, президент Владимир Зеленский предложил перенести офис областной государственной администрации в область. Об этом он сказал во время заседания Бориспольского городского совета.

Так, новоназначенный глава ОГА Бно-Айриян начал рассказывать, что Киевская область одна из ключевых в Украине, после чего его неожиданно прервал президент и спросил: "А мы можем перенести ваши заседания из Киева в область? Вы же за область будете отвечать? Я думаю, надо, чтобы понимать потребности области, надо быть в области".

На что новый чиновник напомнил, что сейчас областная администрация находится в Киеве по соседству с Центральной избирательной комиссией (на Печерске).

"Если есть задача, я думаю, что мы это (сделаем – ред.), но в оупен-спейс (open space – англ. открытое пространство), в очень современный", – сказал Бно-Айриян.

"Да хоть на природу", – добавил Зеленский.

Как сообщали новости "Сегодня", во время сегодняшнего визита в Борисполь Зеленский выгнал с заседания секретаря горсовета. Между главой государства и местным чиновником возникла перепалка после того, как Зеленский узнал о его прошлом.


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Тег Киев, Зеленский, Киевская ОГА, Бно-Айриян

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Источник:

УНИАН

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