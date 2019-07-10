"Да хоть на природу": Зеленский предложил перенести Киевскую ОГА из столицы
Президент Украины объяснил новому главе облгосадминистрации, почему нужно переехать из Киева
После назначения нового главы Киевской области, президент Владимир Зеленский предложил перенести офис областной государственной администрации в область. Об этом он сказал во время заседания Бориспольского городского совета.
Так, новоназначенный глава ОГА Бно-Айриян начал рассказывать, что Киевская область одна из ключевых в Украине, после чего его неожиданно прервал президент и спросил: "А мы можем перенести ваши заседания из Киева в область? Вы же за область будете отвечать? Я думаю, надо, чтобы понимать потребности области, надо быть в области".
На что новый чиновник напомнил, что сейчас областная администрация находится в Киеве по соседству с Центральной избирательной комиссией (на Печерске).
"Если есть задача, я думаю, что мы это (сделаем – ред.), но в оупен-спейс (open space – англ. открытое пространство), в очень современный", – сказал Бно-Айриян.
"Да хоть на природу", – добавил Зеленский.
Как сообщали новости "Сегодня", во время сегодняшнего визита в Борисполь Зеленский выгнал с заседания секретаря горсовета. Между главой государства и местным чиновником возникла перепалка после того, как Зеленский узнал о его прошлом.
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