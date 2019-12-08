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Данилов после закрытого заседания СНБО сделал заявление по Крыму

8 декабря, 08:17

Киев намерен возвращать не только Донбасс, но и украинский полуостров

/ Фото: СНБО

На Банковой президент проводил закрытое заседание СНБО, где обсуждалась будущая встреча "Нормандской четверки" и вопросы по Донбассу. В то же время секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов четко дал понять, что на переговорах и про оккупированный Крым не забудут.

Об этом он сказал журналистам по итогам заседания, передает zn.ua.

По его словам, перед поездкой президента в Париж ключевыми вопросами станут обмен пленными (которые находятся и в Крыму, и на Донбассе, и в РФ), возвращение границы, прекращения огня на передовой и только потом будут решать вопрос с выборами.

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Также он отметил, что не снимается с повестки и Крым.

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"У нас есть большое желание, чтобы эти выборы состоялись на всей территории Украины... Я бы хотел, чтобы они состоялись и в Крыму, но, к сожалению, пока это невозможно. Но вопрос Крыма мы не снимаем с повестки дня. Этот вопрос также является для нас ключевым. Мы свои земли, которые принадлежат Украине, свою территориальную целостность будем защищать", – сказал Данилов.

Отметим, ранее глава государства говорил, что пора взяться и за вопрос оккупированного полуострова. Так, Владимир Зеленский заявил о намерении оживить переговоры по деоккупации Крыма в "нормандском формате". Он указал на то, что на сегодняшний день ни на одних переговорах не поднимается вопрос освобождения полуострова.

В то же время в России неоднократно заявляли, что не собираются обсуждать ни на "нормандской встрече", ни где-либо еще вопрос деоккупации украинского полуострова.

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Крым СНБО Алексей Данилов

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