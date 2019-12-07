Рассмотрели три вопроса: стало известно, что обсуждали на закрытом заседании СНБО

/ Фото: Офис Президента Украины

Члены Совета национальной безопасности и обороны Украины на заседанием перед "нормандской встречей" рассмотрели три вопроса, связанные с безопасностью и обороной. Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, сообщает УНН.

"Сегодня на заседании СНБО было принято один из сценариев, который сегодня будет воплощаться в жизнь как основной на данный момент", – отметил Данилов.

"Второй вопрос, который обсуждался, – это вопрос, связанный с территориальной обороной. Генерал-полковник Коваль назначен ответственным за это направление. До 31 декабря должна быть полностью закончена ситуация, связанная с этим вопросом. И у нас есть понимание, что все, кто на сегодняшний день хотят приобщиться к территориальной обороне, все добровольцы, которые хотят принять в этом участие – будут в ближайшее время привлечены к этому вопросу", – рассказал он.

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Также на встрече обсудили вопрос кибербезопасности страны.

"Кибербезопасность – очень важный на сегодняшний день момент. Мы ежедневно чувствуем атаки с определенных территорий на наше киберпространство", – добавил он.

По словам секретаря СНБО, "в этих трех вопросах принято единогласное решение".

Напомним, 7 декабря Владимир Зеленский созвал срочное заседание СНБО.

Стоит отметить, что в Украине ходят противоречивые разговоры относительно будущей встречи лидеров Германии, Франции, Украины и России: представители власти заявляют о намерении как можно скорее разрешить проблему Донбасса и вернуть туда мир, а их оппоненты называют возможные договоренности о Донбассе капитуляцией и уверены, что выиграет от них именно Москва, а не Украина. Подробнее о будущих переговорах "Нормандской четверки" читайте в материале: Не попасть в "нормандскую" ловушку: с чем Зеленский едет на встречу с Путиным в Париж.

Все подробности в спецтеме Встреча Нормандской четверки

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