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Данилов прокомментировал нападение на Сивохо

12 марта, 14:27

Сергей Мартынец

Секретарь СНБО объяснил позицию своего советника по Донбассу

Секретарь СНБО Алексей Данилов прокомментировал нападение на его советника Сергея Сивохо в Киеве из-за высказываний по Донбассу. Об этом он написал в Facebook.

Он напомнил, что дискуссия – это нормальный процесс для любой страны, которая считает себя демократической и "применение физической силы, обиды начинаются там, где заканчиваются аргументы".

"Это то, что сегодня случилось с Сергеем Сивохо во время проведения его мероприятия. Подобные действия являются недопустимыми", – написал Данилов.

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Также чиновник объяснил, что ни Сивохо, ни кто-либо другой из его 11 внештатных советников не уполномочен официально представлять позицию СНБО Украины по любым вопросам, поскольку работают в ведомстве на общественных началах.

"В то же время хочу подчеркнуть, что каждый из моих 11 внештатных советников имеет свою собственную позицию. И поэтому совершенно рабочей является ситуация, когда позиция моих внештатных советников или существенно отличается от моей позиции, или кардинально с ней расходится, что случается постоянно, но эти разногласия не прекращают дискуссию", – объяснил секретарь СНБО.

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Как сообщали новости "Сегодня", инцидент с участием Сивохо произошел в Киеве после презентации Национальной платформы примирения с Донбассом. Разъяренная толпа пыталась добиться от него объяснений из-за слов про "внутренний конфликт в Украине". В итоге полиция задержала 15 человек после потасовки.

Все началось с того, что в эфире одного из украинских телеканалов Сергей Сивохо сетовал на медленный темп движения Украины к НАТО. Более того, он еще и повторил любимый месседж Кремля о "внутреннем конфликте". Это особенно вызвало недовольство активистов.

"Да, есть стремление. Да, оно может быть закреплено в официальных документах, но ничего такого не происходит. Например, в НАТО не могут вступить страны с внутренним конфликтом. У нас, к сожалению, боевые действия", – говорил он.

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СНБО нападения Сергей Сивохо Алексей Данилов

Источник: Сегодня

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